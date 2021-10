Glæde over fredningsplan for kile

- Vi er i DN Halsnæs både glade og stolte over, at Byrådet har taget vores opfordring til at få fredet Melbykilen alvorligt. Det kan kun gå for langsomt med at få rejst fredningssagen, siger formand Lenni Gottlieb og tilføjer at Danmarks Naturfredningsforenings fredningskyndige, Birgitte Bang Ingrish, har givet tilsagn om at være behjælpelig med processen.