Glæde over forventet ja til motorvej

Venstrefolkene MF Hans Andersen (V) og byrådsmedlem Michael Thomsen tog forskud på glæderne i morgenmyldretiden, da de medbringende hver sin spade gjorde klar til byggestart for Hillerødmotorvejens færdiggørelse.

Forhandlinger på Christiansborg kan munde ud i at længe ventede motorvejsprojekter bliver vedtaget: "Det er meget glædeligt, at det nu ser ud til, at der endelig kommer motorvej helt til Hillerød, det har vi ventet på i mange år. I Venstre er vi helt klar til at sætte spaden i jorden med det samme," fortæller de to politikere.

"Byggeriet kunne nærmest være i gang nu, hvis Socialdemokraterne havde gennemført den infrastrukturplan som den tidligere regering vedtog for to år siden. Det skete desværre ikke, men det er historie nu. Vi glæder os i stedet over, at der kommer skub i planerne og byggeriet af motorvejen helt til Hillerød," melder folketingsmedlem Hans Andersen, og Michael Thomsen supplerer:

"Det vil betyde en stor forskel for alle de borgere som hver dag pendler til københavnsområdet fra Halsnæs samt for udviklingen af Nordsjælland. I de kommende forhandlinger vil Venstre kæmpe for at byggeriet starter hurtigst muligt, så vi ikke skal spilde for meget tid på at holde i kø."

Resultatet af regeringsudspil på trafikområdet ventes offentliggjort senere torsdag. /an