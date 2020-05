Steffen Jensen kan glæde sig over, at Halsnæs Kommune får 48 millioner kroner ekstra som følge af den nye udligningsreform. Foto: Allan Nørregaard

Glad borgmester: God aftale for Halsnæs

Halsnæs - 05. maj 2020 kl. 12:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en glad borgmester fra Halsnæs Kommune, som tirsdag formiddag har fulgt med, mens den nye udligningsreform er præsenteret. Aftalen, der skal give en ensartet service i hele landet ved at omfordele penge mellem velhavende og trængte kommuner, sikrer Halsnæs Kommune 48 millioner kroner ekstra de næste to år - herefter 38 millioner kroner.

- Nu skal vi have læst alle ark igennem og have alle detaljer med, men kigger man på tabeller og nettobeløb, så ser vi ud til at få 48 millioner kroner ekstra, og det synes jeg, at Halsnæs kan være tilfredse med. Jeg er i hvert fald en glad borgmester, siger Steffen Jensen.

Aftalen betyder, at Halsnæs Kommune får 21 millioner kroner ekstra i udligning. Dertil kommer 17 millioner kroner i finansieringstilskud og to års tilskud på 10 millioner kroner i bagudrettet kompensation. Det betyder, at kommunen får 48 millioner kroner i 2021 og 2022, og 38 millioner derefter.

Det er markant mere end i regeringens udspil fra januar. Dengang stod Halsnæs Kommune til at få 20 millioner kroner mere: 9,6 millioner kroner ekstra i udligning, og 10,7 millioner i bagudrettet kompensation i 2021 og 2022. Og skruer man tiden tre år tilbage så Steffen Jensen ind i et helt andet scenarie. Dengang stod Halsnæs til at miste flere millioner i udligning i VLAK-regeringens udspil til en ny udligningsordning.

- Vi stod under den tidligere regering til at skulle af med penge i udligningsordning. Nu ender det i stedet med gevinst for Halsnæs Kommune på pænt millionbeløb, som giver mulighed for at udbygge velfærden og vedligeholde vores bygninger, siger Steffen Jensen.

Den store omvæltning har krævet hårdt arbejde, forklarer borgmesteren. Halsnæs Kommune har flere gange råbt op om, at den tidligere udligningsordning ramte skævt og unfair, så midlerne ikke tilkom de mest trængende, blandt andet fordi selskabsskat, sociale kriterier og helbredskriterier ikke var en del af udregningerne. Kommunen udarbejdede derfor et notat til folketingspolitikerne og fremlagde siden et forslag til en ny udligningsordning i samarbejde med Ishøj og Rudersdal kommuner.

Steffen Jensen har desuden snakket med adskillige ministre om sagen.

- Vi stod med et stort stykke arbejde med at forklare, at hovedstaden ikke det samme som Gentofte. Der er også kommuner som Halsnæs, der har udfodringer med mange udsatte børn. Derfor var der brug for et mere objektivt udligningssystem, der tager højde for de udfordringer, kommunerne har i dag og ikke for mange år siden, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Derfor har vi snakket med nærmest samtlige ministre, og det ser ud til, at de har lyttet til vores forklaring. Det er jeg glad for.

