Gjethusleder Ulrik Münster-Swendsen: "Vi er ikke sådan lige at slå ud."

Gjethusleder: Vi tror på fremtiden

Halsnæs - 13. november 2020 kl. 13:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

"Gjethuset har ganske rigtigt nogle potentielle udfordringer, men vi er konstant i arbejdstøjet og alle udfordringer er med i vores strategiarbejde og ledelsesmæssige beslutninger for fremtiden," fastslår Gjethusets leder Ulrik Münster-Swendsen.

Angående 'momssagen' understreger han, at Gjethuset hele tiden har afregnet moms efter aftale med Told og Skat. En aftale der dog var blevet forældet pga. en praksisændring hos Told og Skat.

"Da vi i Gjethuset for et par år siden blev opmærksom på denne praksisændring gik vi selvfølgelig over til at afregne efter gældende praksis," understreger Ulrik Münster-Swendsen.

Tager ikke sorgerne på forskud

Angående 'støjsagen', som Gjethuset forventer en afklaring omkring i 2021, udtaler Ulrik Münster Swendsen:

"Der er lignende sager rundt i Danmark, som skal behandles i samme omgang, formodentlig for at danne en form for præcedens på området. Jeg tror det er det, vi venter på."

"Det er klart, at det kan have stor betydning for programmet i huset, hvis vi får yderligere restriktioner, men vi tager absolut ikke sorgerne på forskud."

"Indtil sagen er afklaret, efterlever Gjethuset selvfølgelig kommunens retningslinjer for, hvor mange arrangementer der må afholdes, samt begrænsninger i lydniveau og tidsrum."

Tror på fremtiden

Coronaen har været hård ved kulturbranchen, men Gjethuset forventer at komme ud af 2020 med 'skindet på næsen':

"Vi blev tvangslukket i foråret, men åbnede igen midt august. Siden har vi afholdt mange og vellykkede arrangementer, selvfølgelig underlagt restriktioner, håndsprit, mundbind og afstand."

"Vi holder fanen højt og er fast besluttet på at afvikle så mange kulturelle arrangementer som muligt inden for de gældende restriktioner. Gjethuset er åbent igen og afvikler arrangementer, man trygt kan gå til."

Vi tror på fremtiden og tager de udfordringer, som måtte komme, i stiv arm. Vi fortsætter vores arbejde sammen med kommunen, borgerne, og stor opbakning fra vores frivillige - vi er ikke sådan lige at slå ud," fastslår Gjethusets leder.

