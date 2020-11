I adskillige år har der verseret en støjsag omkring Gjethuset. Der ventes en afgørelse i starten af 2021. Udfaldet af sagen kan have konsekvenser for Gjethusets fortsatte aktiviteter. Derudover ventes med spænding på, om Gjethuset skal efterbetale moms for flere år. Som om Gjethuset ikke har udfordringer nok, så har 2020 budt på store udfordringer som følge af coronapandemien og de restriktioner, der følger med.

Send til din ven. X Artiklen: Gjethuset kører rigtig godt, men... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gjethuset kører rigtig godt, men...

der hænger tre sorte skyer over kulturhuset: en momssag, en støjsag og så corona

Halsnæs - 13. november 2020 kl. 13:22 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommunes kulturelle fyrtårn, Gjethuset, drives af Fonden Gjethuset med støtte fra kommunen.

Hvert år fremlægger Gjethuset en Årsrapport med beretning og revideret regnskab til orientering for kulturudvalg og byråd.

I årsberetningen kan læses, at Gjethuset har haft et rigtigt godt år 2019 med gode arrangementer og et pænt overskud på godt 401.000 kroner.

Til gengæld byder 2020 på store udfordringer som følge af corona/covid-19.

Ikke retvisende Fondens revisionsfirma, Grant Thornton, vender dog tommelfingeren nedad for årsregnskabet med en meget, meget kraftig revisionspåtegning,

En såkaldt "afkræftende konklusion", hvilket betyder at, revisor finder årsregnskabet så forkert eller mangelfuldt, at årsregnskabet ikke er retvisende.

Det er en verserende momssag, der spøger.

Gjethuset har gennem flere år afregnet moms på et forkert grundlag, hvilket nu er bragt i orden. Men det er endnu ikke afgjort, om Gjethuset skal tilbagetale de penge, helt eller delvist, som der gennem årene er betalt for lidt i moms.

Dette forhold er ikke omtalt i årsregnskabet, som derfor, ifølge revisor, ikke giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling:

"I tilfælde af at fonden bliver påkrævet at efterbetale moms for tidligere år, vil fonden ikke have tilstrækkelig likviditet hertil. På den baggrund tager vi forbehold for fondens fortsatte drift," skriver revisor i sin påtegning.

Ikke noget nyt Men hvad mener Halsnæs Kommune om den kraftige reviorpåtegning? Vi har spurgt udvalgsformanden for Kultur, Idræt og Demokrati:

"Hvor står det?" spørger Helle Vibeke Lunderød (S).

"Det står på side 2 i Årsrapporten," forklarer journalisten.

"Ja, det har du ret i. Jeg må indrømme, at jeg ikke har hæftet mig ved revisorpåtegningen. Den har vi slet ikke forholdt os til," erkender udvalgsformanden.

"Men der er jo ikke noget nyt i situationen. Vi ved godt, at momssagen ligger der. Men så længe der ikke er nogen afklaring, kan vi ikke forholde os til det."

"Hvis Gjethuset skal efterbetale moms, så må vi tage den derfra. Jeg har tidligere sagt, at vi vil holde hånden under. Gjethuset kommer ikke til at lukke! Det står jeg ved," fastslår Helle Lunderød.

Et godt år 2019 Kulturudvalget har netop haft dialogmøde med Gjethusets leder Ulrik Münster-Swendsen.

Her var det ikke momssagen, der var fokus på:

"Dialogmødet handlede først og fremmest om, hvor godt Gjethuset er kommet gennem 2019 med flere nye gode tiltag, f.eks. børneklub, julemarked og videnskabsforedrag, samt et fint overskud," fortæller Helle Lunderød og fortsætter:

"Vi glædede os også over, at Gjethuset trods store udfordringer på grund af coronasituationen indtil videre har klaret sig godt igennem 2020, "

"Det er faktisk rigtigt positivt!" fastslår Helle Lunderød.

Støjsag Det er ikke kun den verserende momssag og coronasituationen, der kan gøre det surt for Gjethuset:

De seneste år har kulturhuset måttet leve med kommunale regler for, hvor mange arrangementer der må afholdes, samt begrænsninger i lydniveau og tidsrum.

Regler som blev lavet på grund af naboklager over støj.

Men selvom kommunen i 2017 vedtog regler, der begrænser Gjethusets lydaktiviteter, så var det ikke nok til at gøre beboere i Gjethusparken glade.

De indsendte en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som der - efter mere end tre år - snart ventes svar på. Måske i starten af 2021.

"Udfaldet af sagen (...) kan have konsekvenser for Gjethusets fortsatte aktiviteter," fremgår det af sagen.

FAKTA I 2019 blev der afhold mere end 170 arrangementer i Gjethuset med et besøgstal på godt 40.000 gæster.

Omsætningen i 2019 var på 7,1 mio. kroner. Der var overskud på 401.789 kroner, som er tilført egenkapitalen.

relaterede artikler

Gjethuset fik sin tilladelse 29. marts 2017 kl. 00:00

Gjethusstøjen spøger stadig 10. marts 2017 kl. 00:00