Gjethuset gennemfører koncerter

Det fortæller leder af Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen, der fornemmer at mange af kulturhusets faste gæster er usikre på hvad Corona-restiktioner betyder for spillestedet.

I forbindelse med koncerterne sikres det, at der kan holdes afstand mellem grupper. Når man køber billetter kan man sidde med sine familie og venner på normal vis, men der bliver en meters afstand til næste gruppe, ligesom huset godt forsynet med håndsprit og der foretages ekstra rengøring af kontaktflader m.v.

- Ellers venter vi spændt på nyt om en ny hjælpepakke fra regeringen til kultur- og musiklivet. Det er vigtigt at vi kan betale kunstnerne fuldt honorar for at holde fødekæden igang, men det dækker entréindtægterne ikke, siger Ulrik Münster-Swendsen,