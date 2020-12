Gjethusets leder er ærgerlig over, at kulturinstitutionen nu skal igennem endnu en nedlukning. Foto: Allan Nørregaard

Gjethuset før nedlukning: Ærgerligt, det er kommet dertil

Halsnæs - 07. december 2020 kl. 19:13 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

To koncerter og ét foredrag er, hvad der resterer på programmet for 2020 for Gjethuset i Frederiksværk. Men med statsminister Mette Frederiksens(S) udmelding om, at kulturinstitutioner, spillesteder og museer er omfattet af den delvise nedlukning i 38 kommuner, her i blandt Halsnæs, så har lederen af Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen, indset, at arrangementer ikke bliver til noget.

- Det er jeg rigtig ked af. Det er rigtig ærgerligt, at vi er kommet dertil, men der er ikke så meget andet at gøre, end at rette ind og lukke huset ned, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

På plakaten var blandt andet en udsolgt børnekoncert med Stine Michel og en julekoncert med Søs Fenger, men da nedlukningen træder i kraft onsdag, bliver de ikke til noget i denne omgang.

- Nu er udmeldingen lige kommet, og de kan til tider være svære at gennemskue, men umiddelbart så har vi to koncerter, som vi skal finde ud af, hvad der skal ske med, for de ser ikke ud til at kunne afvikles som planlagt, siger Ulrik Münster-Swendsen og fortsætter:

- Men man kan sige, at hvis der skulle komme en lukning, så er det lidt held i uheld, at det er nu. Her i Gjethuset har vi ikke mange arrangementer tilbage, når vi kommer til midten af december, og vi starter først for alvor op igen i slutningen af januar.

Med skindet på næsen Kulturbranchen har været hårdt ramt gennem coronakrisen, men Gjethuset kunne fornylig præsentere et flot regnskab for 2019 og er i følge lederen kommet godt i gennem 2020.

- Vi har heldigvis meget siddende publikum, så vi har været ramt af, at vi kun måtte være cirka halvdelen af, hvad vi pejer, men det er trods alt 230 gæster. Så hele efteråret har vi afviklet arrangementer i trygge rammer. Hvis det samme gør sig gældende i foråret, så skal vi nok overleve det, siger han.

- Samtidig har vi båret os fornuftig ad og søgt støttepakker, kompensationsordninger og aktivitetspuljer og på grund af de ting kommer vi ud med skindet på næsen. Men 2021 er rigtig udfordrende at kigge på, fordi vi ikke ved, om der kommer flere nedlukninger, og om der er hjælpepakker forbundet med det. Er der ikke det, så opstår der store problemer for os, siger Ulrik Münster-Swendsen.