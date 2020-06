Ulrik Münster-Swendsenhåber der kan laves mindre arrangementer i sommer i Gjethuset.

Send til din ven. X Artiklen: Gjethuset: Ingen And, kun politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gjethuset: Ingen And, kun politikere

Halsnæs - 21. juni 2020 kl. 10:39 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Anden Bringer Ud« - seneste show med Anders Matthesen - skulle have været på plakaten i Gjethuset fredag aften, men her har som bekendt været lukket i flere måneder under corona-tiden. Og når dørene til det smukke kulturhus endelig åbnes igen for en enkelt aften på torsdag 25. juni, kan der desværre ikke loves samme underholdning. Det er nemlig byrådet i Halsnæs, som holder møde her i stedet for i byrådssalen...

- Ja, man kan kalde mødet det første arrangement, men det er jo bare kommunen, som låner deres eget hus for at leve op til reglerne, siger leder af Gjethuset Ulrik Münster-Swendsen til Frederiksborg Amts Avis.

Men han synes, det er en god lejlighed til at sige, »vi er her stadig.«

- Vi arbejder rigtig meget på planlægning både for efteråret og ind i 2021, siger Ulrik Münster-Swendsen.

Samtidig har han de seneste dage brugt tid på at pløje de netop modtagne bekendgøreser for kompensationsordninger for selvejende institutioner igennem. Det er her Gjethuset skal søge at få dækket nogle af tabene under corona-nedlukningen.

- Det handler jo om at redde Gjethuset, og vi må redde, hvad reddes kan med mindst mulig tab. Vi kan søge til lønkompensation og faste omkostninger, men ikke i kategorien aflyste arrangementer, da de fleste arrangementer er flyttet, ikke aflyst, siger Ulrik Münster-Swendsen.

Man satser stærkt på, at de planlagte koncerter i efteråret kan gennemføres, startende med Halsnæs Jazzfestival.

- Den spændende og store udfordring i efteråret er, at vi, som reglerne er nu, kun må lukke godt 200 ind i salen til en siddende koncert. Det er bedre end ingenting, men udfordrer økonomien, da det først løber rundt med flere gæster inde.

Efterårets arrangementer er i salg, men i første omgang kun 200 billetter, som kan blive eksklusive at være i besiddelse af, hvis ikke der lukkes op for at have 400 eller 500 til en koncert. På den anden side frygter man, at det hele kan lukkes ned igen og må aflyses, hvis der skulle komme en anden bølge af COVID-19.

Håbet og drømmen er, at man kan lukke flere ind, men de mange ændringer i restriktionerne de seneste måneder og uger har givet den lærdom, at man ikke skal regne med noget.

En model kunne være, at man i stedet for 400 til én aftenkoncert afviklede to koncenter med hver 200 i salen.