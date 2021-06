Beboere i Gjethusparken har gennem flere år været generet af støj fra kulturhuset Gjethuset. Efter fire års ventetid er der nu endelig kommet afgørelse i en klage, som naboerne indgav over de støjvilkår, som Halsnæs Kommune fastsatte tilbage i 2017. Arkivfoto.

Gjethuset: Endeligt punktum sat i årelang støjsag

Naboer til Gjethuset får ikke medhold i deres klage over de støjvilkår, som Halsnæs Kommune fastsatte for Gjethuset i 2017

Halsnæs - 15. juni 2021 kl. 10:16 Af Kim Larsen

Gjethusets naboer må affinde sig med, at de vejledende grænseværdier for støj overskrides op til 31 gange i løbet af året ved musikalske arrangementer i Gjethuset.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet slået fast i en afgørelse, som er endelig og derfor ikke kan indbringes for anden myndighed.

Hermed er der sat endeligt punktum i en årelang strid mellem Gjethusparkens andelsboligforening, som består af 24 boliger, på den ene side og Gjethuset / Halsnæs Kommune på den anden.

Beboere i Gjethusparken har i mange år følt sig generet af støj i forbindelse med arrangementer i Gjethuset.

En dialog mellem parterne førte ikke til det ønskede resultat for naboerne, og i 2013 overgik sagen til Halsnæs Kommune som en støjsag.

Der blev gjort forsøg med forskellige former for støjdæmpning, men uden det ønskede resultat.

Støjvilkår indført i 2017 I 2017 vedtog Halsnæs Byråd et sæt nye 'spilleregler' for Gjethuset. Et forsøg på at begrænse naboernes støjgener, samtidig med at Gjethuset fortsat kunne afholde musikarrangementer på visse vilkår.

Det betød stop for den højeste musik efter kl. 22.30, stop for ungdomsfester og efterfester, og stop for jule- og påskeballer til kl. 02.

Til gengæld blev der givet grønt lys til:

13 gange årligt at overskride grænseværdien med op til 5 dB(A) frem til kl. 22.

10 gange årligt at overskride grænseværdien med op til 20 dB(A) frem til kl. 22.30.

8 gange årligt at overskride grænseværdien med op til 15 dB(A) frem til kl. 24.

Det er disse støjvilkår, som andelsboligforeningen valgte at klage over - og som der nu fire år senere er kommet en afgørelse på.

Afgørelsen: Ikke medhold "Grænseværdierne i støjvejledningen er vejledende, og myndighederne kan fravige dem i konkrete afgørelser, hvis særlige forhold taler for det," skriver klagenævnet i sin afgørelse (18/5-2021) og konkluderer herefter:

"...at der ikke er andre løsninger, som vil kunne bringe støjbelastningen ned til de vejledende støjgrænser, der er mere egnede, end de løsninger, som fremgår af sagen."

Derfor giver Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke naboerne medhold i klagen over Halsnæs Kommunes afgørelse fra 2017.

Glædeligt Gjethusets daglige leder, Ulrik Münster-Swendsen, havde ikke hørt om afgørelsen, da Halsnæs Avis kontakter ham mandag:

"Det er en glædelig nyhed for Gjethuset. Det er noget, der i den grad giver arbejdsro - for vi har jo tænkt, hvad nu hvis..."

"De regler vi lever under nu, er en begrænsning i forhold til tidligere. Men afgørelsen betyder, at vi kan fortsætte vores aktiviteter på nuværende niveau. Det er utroligt glædeligt. Det udfordrer selvfølgelig vores forhold til naboerne, men det må vi arbejde med," lyder den umiddelbare kommentar fra Ulrik Münster-Swendsen.

Usikkerhed er altid frustrerende

Heller ikke Gjethusets formand, Ivor Jørgensen, kendte til afgørelsen før han blev kontaktet af Halsnæs Avis:

"Jeg er lidt forundret over, at vi ikke har fået noget at vide, " siger han og fortsætter:

"Men det er rart, der nu endelig er kommet en afgørelse."

"Da kommunen i 2017 vedtog nye rammer for Gjethusets virke, måtte vi bl.a. vinke farvel til både ungefester og juleballer - nogle af de arrangementer, som der blev tjent penge på."

"Vi så meget gerne, at vi havde haft lidt friere rammer. Men kommunen lavede jo et kompromis, der søgte at tage hensyn til både naboerne og os. Det har vi så indrettet os efter. "

"Vi er glade for, at der nu er kommet en afgørelse. Usikkerhed er altid frustrerende," siger Ivor Jørgensen.