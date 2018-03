Giro 413-stemning i Støbeskeen

Der var engang, at det eneste, som skete i Danmark søndag ved middagstid var, at der var Giro 413 i radioen. Det lyttede alle voksne og ældre til, mens børn og unge kedede sig bravt i venten på søndagens sport eller Mylles hitlister.

Det plejer nu at være alt andet end kedeligt, når teaterforeningen Støbeskeen blænder op for sine forestillinger i det lille intimteater i Krudtværksområdet i Frederiksværk, så der bliver med garanti stemning og fest, når forårets forestilling »Giro 413 - glemmer du, så husker jeg« spiller fra torsdag 15. marts og yderligere 11 datoer de følgende fire uger.

Rammen for præsentationen af masser af de gode gamle slagere er denne: Kristin er en gammel kone, der sidder hensunket i en stol og tænker livet igennem. Ind kommer hendes afdøde mand og synger »Du er min øjesten«, mens hun lidt nostalgisk kigger på den store, gamle radio, der er stillet ind på Giro 413. En pianist fader ind og ud under stykket og præsenterer lytternes ønsker.

- Publikum må gerne synge med - de kan hel sikkert ikke lade være. For hvem kan ikke nynne med på »Dansevise«, »Kald det kærlighed« og »Fut i Fejemøjet« for bare at nævne et par af sangene, lyder det fra Støbeskeens formand Pernille Prag, der er instruktør for forestillingen sammen med Bente Aagaard.