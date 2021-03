En genopretningskoordinator skal hjælpe erhvervslivet på fode igen. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Genopretningskoordinator skal få erhvervslivet på fode igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genopretningskoordinator skal få erhvervslivet på fode igen

Halsnæs - 23. marts 2021 kl. 10:20 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Mens genåbningen af samfundet lister forsigtigt frem med små skridt, så er store dele af erhvervslivet stadig ramt af nedlukningen og et helt år i coronaens tegn. Særligt detailhandlen, liberale erhverv og turismerelateret erhverv har det svært, og Halsnæs Kommune sætter nu ind for at få den del af erhvervslivet på fode igen. Det skal ske med ansættelsen af en såkaldt genopretningskoordinator, der ska hjælpe med marketing og branding af kommunens virksomheder, et tiltag der blandt andet skal få flere til at handle lokalt og få turisternes øjne op for det lokale erhvervsliv.

- Hvis vi skal have levende lokalområde, så bliver vi som kommune nødt til at understøtte erhvervslivet, så meget vi kan og få dem på fode igen. Hverken borgerne eller kommunen kan være tjent med, at erhvervslivet bare skal sejle i sin egen sø, siger Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune, og fortsætter:

- At understøtte erhvervet er normalt ikke en kommunal kerneopgave, men det er det blevet, og jeg mener ikke, at vi skal sidde på hænderne og vente på, at andre hjælper vores virksomheder.

På møde mellem borgmesteren, Annette Westh(S), formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Halsnæs Erhvervspanel den 24. februar, redegjorde erhvervets repræsentanter for status og de udfordringer, som erhvervslivet i Halsnæs oplever. Det var her ideen om en genopretningskoordinator blev til.

Mere end plaster på såret Ikke alle var dog lige tilfredse med den ide. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse holdt i sigste uge et ekstraordinært møde, hvor kun genopretningskoordinatoren var på dagsordenen. Her blev det oprindelige forslag revideret efter ønske fra Venstre. Partiet vil både ændre på koordinatorens jobbeskrivelse og gøre stillingen permanent.

- På det ordinære møde i udvalget var vi ikke solgt på sagbeskrivelsen, og dialogen på mødet gjorde det ikke bedre. Vi kunne ikke få svar på vores spørgsmål eller tydeliggjort, hvad man ville med det, siger Sune Raunkjær(V), byrådsmedlem og medlem af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Forslaget lød oprindeligt på ét års ansættelse, men det skurede i Venstre-politikerens ører. Han mener ikke, at den rette person ville blive tiltrukket af en midlertidig stilling.

- Ærlig talt virkede det lidt som en panikløsning. eller en form for corona-lappeløsning. Vi ønsker ikke bare et lille plaster på såret, siger Sune Raunkjær.

- Vi vil have en permanent oprustning. Noget af det første, de røde gjorde, var at skære ned på vækstafdelingen, som vi ellers havde prioriteret. Den har vi længe haft et ønske om at opgradere igen.

Når byrådet torsdag den 25. marts skal tage stilling til sagen vil det derfor være med udgangspunkt i, at der afsættes 600.000 kroner årligt fremover til en permanent stilling.

Ingen revisor-stilling Oprindeligt var koordinatoren tiltænkt en rolle med at hjælpe virksomheder med at finde rundt i rundt i restriktioner, hjælpepakker og låneordninger i det hele tiden skiftende corona-landskab. Men den jobbeskrivelse er ændret i det reviderede forslag.

- Vi har fået luset ud i de mest administrative opgaver. Koordinatoren skal ikke længere hjælpe med at søge hjælpeordninger. Den slags gør revisorer i de enkelte virksomheder, og det tror jeg mange steder er sat i system. Vi skal ikke have en revisor, men en der kan sætte kræfter ind på at lave markedsføring og kreative indslag, siger Sune Raunkjær.

Han gør det klart, at politikerne ikke skal detailstyre koordniatorens indsats, men vil overlade til administrationen at bruge pengene fornuftigt. Venstre-manden har dog sine tanker om, hvor der skal gøres en indsats.

- Nu kommer turisterne og sommerhusgæsterne snart, og der vil være en intern konkurrence mellem kommunerne om at få fingrene i de danske turister. Der skal vi vise, hvad vi har at byde på, så folk vælger Halsnæs som destination, siger Sune Raunkjær og fortsætter:

- Mange mennesker henter for eksempel inspiration på de sociale medier, og der har vores små og mellemstore virksomheder ikke - tror jeg - kræfter til at give den gas. Der kan koordinatoren have en vigtig rolle.