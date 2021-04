Generationsskifte på vej i erhvervsforening

"Når man har været på banen i 12-13 år, og det lidt bliver "vi gør som vi plejer", så er det nok på tide at lade andre komme til," siger formand Christian Warrer, der har været en af frontløberne i Hundested Erhverv sammen med en række andre fremtrædende erhvervsfolk i byen.

Yngre kræfter har banket på, og blandt dem er Jeppe Ingversen (Lynæs Surfcenter), Christian Hansen (Tømrer-Hansen A/S) og Bettina Tonsdal (Garnforretningen Notit), som nu skal være med til at løfte arven i en forening med ambitioner om at booste Hundesteds erhvervsliv og gøre området mere kendt, ikke mindst i turistmæssig sammenhæng, hvor Hundested Havn er blevet et centrum for oplevelser og turisme, side om side med fiskeri, færgefart og godstrafik.

"Bestyrelsen i Hundested Erhverv er nået langt siden slutningen af 00'erne, nu er der nye visioner på bordet, og man kan godt tale om en slags re-branding af foreningen, hvor det handler om at samle og være talerør for erhverv i bredere forstand i hele lokalområdet, om det er havne og byer,sammenhæng mellem Hundested og Lynæs, ja selvfølgelig også landsbyer som Torup med et dynamisk erhvervs- og foreningsliv," fortæller Jeppe Ingversen på baggrund af et nyligt visionsseminar med navnlig tre spor på dagsordenen: Erhverv, turisme og tilflytning.