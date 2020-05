Kø ved genbrugspladsen i Frederiksværk på genåbningsdagen. Pladserne bør åbnes helt nu, mener Thomas Møller Nielsen, formand for Halsnæs Forsyning. Foto: Niels J. Larsen

Genbrugspladser bør åbnes helt

Halsnæs - 07. maj 2020 kl. 09:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genbrugspladserne bør åbnes helt nu uden restriktioner om at der kun må være 10-15 biler på pladsen ad gangen, mens øvrige holder i kø udenfor.

Det mener formanden for Halsnæs Forsyning Thomas Møller Nielsen, byrådsmedlem for Venstre efter at genbrugspladserne først var helt lukkede på grund af COVID-19-smittefarren og siden blev åbnet delvis op.

- Jeg mener vi er noget så langt at det ikke giver mening at begrænse genbrugspladsernes åbning. De bør åbnes af hensyn til borgere og erhvervsliv. Selvfølgelig sådan at der holdes god afstand, hvad vores dygtige personale vil være med til at sikre, siger Thomas Møller Nielsen.

Genbrugspladserne i Frederiksværk og Hundested lukkede sammen med landets øvrige i forbindelse med nedlukningen af Danmark, men efter pres forskellige steder fra blev det åbnet igen med restriktioner før påske. Nu mener Thomas Møller Nielsen, der var strart gik helt ind for lukningen, at det er tid at åbne igen.

- Genbrugspladsen i Frederiksværk er på 10.000 kvadratmeter og det er muligt at sikre et naturligt flow her. Det har vist sig at fungere fint med at holde afstand. Derfor appellerer jeg til Kommunernes Landsforening og Vestforbrænding om at komme ud af starthullerne og presse på for at der åbnes helt op, siger Thomas Møller Nielsen.