Genbrugspladserne i Halsnæs genåbner på tirsdag. Foto: Niels J. Larsen.

Genbrugspladser åbner tirsdag

Halsnæs - 29. marts 2020 kl. 12:21

Genbrugspladserne i Hundested og Frederiksværk har de sidste to uger været lukket for at forhindre smittespredning med coronavirus. Lukningen skete som en konsekvens af de nationale myndigheders anmodninger om at sende medarbejdere hjem, som ikke varetager kritiske opgaver. Desværre skete lukningen netop som foråret og havesæsonen er kommet i gang, og har derfor været til stor gene for vores kunder, lyder det i en pressemeddelelse fra Halsnæs Forsyning.

- Vi har derfor, sammen med alle de øvrige affaldsselskaber og kommuner i landet, efterspurgt en tydelig udmelding fra det nationale beredskab om vores driften af genbrugspladser, for at kunne imødekomme det store behov som genbrugspladserne opfylder for vores kunder, men uden at gå på kompromis med de nationale myndigheders retningslinjer om smittespredning og sundheden for både medarbejdere og kunder.

Der er nu kommet en udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed som vurderer, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, samt en række andre konkrete forholdsregler.

- Med denne afklarende udmelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er vi nu klar til at åbne genbrugspladserne igen fra på tirsdag d. 31. marts. Åbningen bliver under hensyntagen til alle de nødvendige forholdsregler, som skal til for at forhindre smittespredning, og vi er derfor i gang med at planlægge, hvordan det, på trods af de restriktioner vi må iværksætte, stadig kan blive en god kundeoplevelse at komme på genbrugspladsen, lyder det i pressemeddelelsen.