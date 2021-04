Genåbning med rekordlave indbrudstal

"Corona-tiden har vist, at vi kan stå sammen og hjælpe hinanden. Men selvom mange af os nu vender tilbage til kontoret, begynder til fritidsaktiviteter og tager hjemmefra i aftentimerne, tror vi på, at vi med en fælles indsats og ved at kigge grundigt på vores vaner og sikringen af vores bolig fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren", siger Britt Wendelboe.

Det er vigtigt at holde fast i, for når vi skaber liv og uforudsigelighed, kan indbrudstyven ikke vide sig sikker på, om et hus er tomt, eller om naboen følger med på den anden side af hækken.

Aftaler med naboerne

"Formentlig kommer flere danskere fremover til at arbejde delvist hjemmefra. Hvis man bruger et lille afbræk i arbejdsdagen til lige at gå en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens man klarer en telefonsamtale, så er det med til at forebygge indbrud. Kan man ovenikøbet arbejde hjemme forskellige dage om ugen, giver det heller ikke indbrudstyvene mulighed for at finde et system i hverdagen", siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag. Hun fortsætter:

"Lav aftaler med de naboer, der er hjemme. Det kan man gøre hen over hækken. Og ser du noget mistænkeligt, kan du bruge Nabohjælps app til at få den viden ud til hele nabolaget. Så bliver alle naboerne mere opmærksomme, og på den måde kan vi hjælpe hinanden med at holde tyvene væk. Det har vi alle en interesse i, for er der først begået et indbrud i et kvarter, så øges risikoen markant for nye indbrud inden for kort tid", siger Sarah Risbøl Jacobsen.