Genåbning af skoler bliver med særligt fokus: - Det har været hårdere end sidst

Over syg uger har de mindste elever været hjemsendt, og den lange fraværsperiode får Halsnæs Kommune til at sætte ekstra fokuspå fællesskabet og børnenes trvisel efter genåbningen.

Halsnæs - 04. februar 2021 kl. 08:04 Af Kasper Daugbjerg DØnbo Kontakt redaktionen

Når de mindste skolebørn den 8. februar igen kan sætte sig til rette på deres pladser, så er det 52 dage siden, at de sidst var i klasseværelset med deres lærer og kammerater. Eleverne havde sidste skoledag den 18. december, og siden juleferien sluttede i starten af 2021 er al undervisning foregået derhjemme - enten virtuelt på skærmen eller med de stakke af opgaver, som er blevet udleveret. Elevernes lange fravær, der strækker sig over syv uger, gør, at Halsnæs Kommune griber genåbningen af skoleklasserne en smule anderledes an end ved seneste genåbning.

- I lighed med sidste gang, vil der også denne gang være stort fokus på de sundhedsfaglige anbefalinger, når de mindste elever starter igen. Men derudover vil der denne gang også været et ekstra fokus på elevernes trivsel og hele det sociale element, fordi man ikke skal underkende, at denne omgang for nogen været hårdere end sidst, siger Mads Kjær Ingvardsen, chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune.

Skolerne vil derfor være opmærksomme på at skabe rammer og vilkår, som giver tryghed for både børn og voksne, og så vil der blive arbejdet målrettet på at genetablere fællesskabet for alle børn efter mere end en måneds adskillelse.

- Det har været vinter, alle fritidsaktiviteter har været lukket ned og mange forældre har skulle løse den næsten umulige opgave både at være der for børnene og samtidig passe et fuldtidsarbejde. Det kan have påvirket nogen børn mere end andre, og det skal vi have et øje for, siger Mads Kjær Ingvardsen.

Han gør det klart, at bevægelse og udendørs aktiviteter desuden vil være i højsædet, ligesom eleverne vil blive præsenteret for faglige aktiviteter ret hurtigt, så de igen vil præge elevernes hverdag.

Nærmere besked følger I Halsnæs Kommune glæder både lærere og skoleledere sig i følge skolechefen til igen at kunne byde eleverne velkomne, og forberedelserne til mandag morgen er godt i gang. Den 3. februar holdt skolelederne møde for at drøfte genåbningen, og inden eleverne møder ind mandag morgen, vil der også være blevet gjort grundigt rent på skolerne, som har været lukket siden den 21. december.

Lærerne på de enkelte skoler vil bruge fredag den 5. februar på at planlægge mandagens skolestart, så de er klar til at tage imod eleverne.

Det skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at forældre og elever vil få nærmere besked om detaljerne for skolestarten direkte fra deres skole senest fredag den 5. februar.

Restriktioner i hverdagen Det ligger dog allerede nu fast, at eleverne møder ind til en hverdag i skolen, som fortsat vil være præget af restriktioner, afstand og god hygiejne. For at leve op til myndighedernes retningslinjer for genåbningen vil der ikke være kontakt mellem forskellige klasser. Der er ingen afstandskrav, så eleverne må gerne kramme og lege med deres egne klassekammerater, men der skal være afstand mellem klasserne på fællesarealer og i frikvarterne.

Samtidig skal lærerne kun gå til undervisning og ikke holde fysiske møder på lærerværelserne.

Forældre, som skal aflevere eller hente børn, og andre besøgende skal desuden bære mundbind eller visir, når de opholder sig på skoler, SFO'er og dagtilbud.