Genåbning: Syv klasser skal dele gymnasiet mellem sig

Halsnæs - 18. april 2020

Når Frederiksværk Gymnasium & HF efter 39 dage i nedlukning slår dørene op mandag den 20. april bliver det i første omgang kun for de syv klasser i 3.g og 2.hf. Men selvom undervisningen flytter fra de virtuelle klasseværelser til skolens matrikel, så bliver det ikke en normal hverdag, som før corona-krisen, der venter eleverne. Hele denne uge har institutionen arbejdet på at leve op til myndighedernes krav om rengøring, hygiejne, forskudte pauser og afstand mellem elever og lærere.

- I øjeblikket er det meget praktisk arbejde, vi laver .Vi er fortrøstningsfulde og skal nok leve op til myndighedernes krav, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium og løfter sløret for, at eleverne blandt andet får separate indgange, egne udeområder og toiletter med farvekoder.

- Vi skal helt konkret sikre, at alle kan holde den rette afstand, og med syv klasser, som vender tilbage til skolen, har vi inddelt skolen i syv områder - ét til hver klasse.

Her vil klasserne råde over to-tre klasselokaler, hvor bordene bliver sat op med behørig afstand på to meter mellem eleverne, som alle får en fast plads. Klasserne får hver deres indgang, som også bliver deres udeområde.

- Hver klasse får desuden en farvekode, så de kan se, hvilke toiletter og håndvaske de må bruge, siger rektoren.

Fem mand i en Augo

Når eleverne møder ind mandag har skolen forberedt en introduktionsvideo om håndvask. Det vil være et krav, at eleverne vasker hænder i mindst 45 sekunder, når de kommer i skole, og hvis de forlader skolen i løbet af dagen.

Det kan synes banalt, men der er set flere eksempler på, at de unge ikke tager corona-epidemien alvorligt, fordi covid-19 bider mindre på dem. Gymnasiet vil gøre sit for, at de unge overholder myndighedernes retningslinjer.

- Når de er her, skal de leve op til myndighedernes regler, og vi forsøger at tale det op, at det også bør være tilfældet uden for skolen, siger Peter Brink Thomsen og fortsætter:

- Men selvom vi opfordrer dem til at tage cyklen i skole, så ser vi jo, at de kommer kørende fem mand i en Toyota Augo, og fylder bilen igen midt på dagen, når de skal ud og købe mad.

Han gør det klart, at skolen i løbet af nedlukningsperioden konsekvent har mindet eleverne om, at de skal følge anvisningerne fra myndighederne, og at de kan smitte andre, fordi de kan have virussen uden at have symptomer.

- Men det ligger nok i det at være ung. Man føler sig usårlig på mange måder, siger Peter Brink Thomsen.

- Til gengæld er de voldsomt optaget af, hvad corona-udbruddet får af betydning for deres translokation og studenterkørsel, og vi arbejder på at give dem den bedst mulige oplevelse. Men med det nuværende samlingsforbud har jeg svært ved at tro på, at vi får lov at samle 500 mennesker i hallen, som vi plejer.

Venter på udmelding

Alle lærere har fået egen arbejdsplads på skolen, så de kan lettere kan håndtere en hverdag, der kan byde på både undervisning i såvel fysiske og virtuelle klasselokaler.

Indtil videre fortsætter den virtuelle undervisning af 1.g, 2.g og 1.hf frem til den 10. maj. Herefter skal alle elever angiveligt tilbage på skolen.

- Der er meget at tænke over, siger Peter Brink Thomsen, da Frederiksborg Amts Avis fanger ham over telefonen.

- Lige nu får vi kun afgangsklasserne tilbage - knap en tredjedel af eleverne. Men hvis alle elever skal være her efter 10. maj, og de samme retningslinjer stadig er gældende. efter den 10. maj, så bliver det en stor udfordring at håndtere for en lille skole.

Han har brugt store dele af nedlukningsperioden på skolen, hvor han har lavet administrativt arbejde i de uvante elevfri omgivelser.

- Jeg kan jo bedst lide, at når der elever og lærere, så det har været lidt trist, siger rektoren.