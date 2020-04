Se billedserie Håndvask er kommet på skoleskemaet og var en del af første lektion, da skolerne åbnede i dag. På Hundested Skole har man endda fået sat ekstra håndvaske op ved alle indgange. Foto: Hundested Skole

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning:- Her på skolen skal vi alle vaske hænderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning:- Her på skolen skal vi alle vaske hænderne

Halsnæs - 21. april 2020 kl. 04:46 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Her på skolen skal vi alle vaske hænderne. Vi må passe på os selv og alle vennerne«, lyder teksten til den vaske hænder-sang, som Frederiksværk Skole står bag. Den har skolen lagt på nettet forud for genåbningen, og mandag kunne eleverne synge med på den sammen.

- Det var tydeligt, at flere børn allerede kunne sangen, da de kom, og vi synes, at det er en god måde at få lært børnene om de nødvendige forholdsregler, siger Mette Sabra, skoleleder på Frederiksværk Skole.

På Hundested Skole tog skoleleder Malene Nyenstad også virtuelle værktøjer i brug for at sikre en god genåbning. Søndag var hun på skolen for at optage en livevideo, hvor hun viste skolens lokaler frem og fortalte om, hvordan skolen håndterer myndighedernes retningslinjer.

- Videoen nåede at blive set cirka 1.000 gange og undervejs stillede flere forældre og børn spørgsmål. Vi har siden fulgt det op med en video til hver enkelt årgang, som viser, hvordan eleverne kommer nemmest op til det område på skolen, som er tildelt dem, og hvor forældrene kan parkere og aflevere børnene, siger Malene Nyenstad.

Første skoledag I følge skolelederne er genåbningen gået gnidningsfrit og over al forventning.

- Der har været en stemning af første folkedag, siden jeg mødte de første børn i morges. De har sommerfugle i maven og er så glade for at se hinanden igen. Men samtidig er der en mærkelig låg over dagen, fordi vi ikke kan give alle de kram, vi gerne ville, siger Malene Nyenstad og forklarer, at der er indført sparke- og albuehilsener i stedet.

- Børnene har helt tydeligt glædet sig til at komme tilbage. Forældrenes perspektiv var mere afventende. De har haft brug for at vide, hvordan vi griber situation an, og at vi har styr på tingene, siger Mette Sabra.

Anderledes skole Børnene blev lukket ind i hold og dagens første lektion bød på håndvask og afspritning.

- Vi har sat ekstra håndvaske op ved alle indgange og instruere børnene i at vaske hænder til Marehønen Evigglad. Det tager ét minut at synge den, siger Malene Nyenstad.

Børnene skal derudover vænne sig til, at der er længere mellem bordene og skarpt definerede områder, som de må opholde sig i.

På Hundested Skole har de stor fokus på

udeskole i disse dage. Hvert klasse og årgang

har deres eget område at opholde sig i. Foto: Hundested Skole



- Vi har rykket rundt på klasserne og bruger hele skolens indeområde, så hver årgang har sin egen klynge og indgang. Fra tidlig morgen til sen eftermiddag opholder de sig i samme afsnit med de samme voksne og det samme legetøj, så vi begrænser smittekæderne. Det er en anderledes form for skole, som børnene lige skal vænne sig til, siger Mette Sabra.

Tryg ved at åbne Begge skoleledere understreger, at de er helt trygge ved at genåbne skolerne. Men de er glade for, at genåbningen først kommer nu og ikke onsdag i sidste uge, som statsminister Mette Frederiksen(S) ellers lagde op til - og som flere andre kommuner har gjort.

- Jeg er tryg ved at genåbne, fordi vi har lavet et godt forarbejde og har haft god til at gøre tingene ordentligt. De ekstra dage har gjort, at vi har haft tid til at kommunikere godt til forældrene og gøre dem mere trygge ved opstarten, siger Mette Sabra.

På Hundested Skole kan Malene Nyenstad konstatere, at hun ikke er den eneste, som er tryg ved genåbningen. 95 procent af børnene er i skole, og det tolker hun som tegn på, at mange forældre er trygge ved situationen.

- Men jeg kunne slet ikke forestille mig at åbne i onsdag, hvor mange retningslinjer endnu ikke var på plads. Vi har arbejdet hele påsken, så det var rart, at det ført var nu. Jeg kommer til at sove bedre i nat end den forgangne uge, siger Malene Nyenstad og fortsætter:

- Jeg synes, at vi har fundet gode løsninger, og der vil opstå spørgsmål undervejs, som vi ikke har tænkt på, fordi vi ikke har stået i den her situation før. Men jeg har ikke oplevet noget, vi ikke har kunne klare endnu, og jeg er glad for, at vores hverdag er i gang igen.