Genåbning: Frisørkø i gågaden

Halsnæs - 20. april 2020 kl. 11:40 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gågaden i Frederiksværk ligger seks frisørsaloner spredt ud langs få hundrede meter. I over en måned har »lukket-skiltet« hængt på rad og række i dørene, men mandag morgen kunne frisørerne og en række andre liberale erhverv - tatovører, køreskoler, optikere og forskellige former for klinikker, endelig slå dørene op igen efter at være blevet lukket ned under corona-krisen.

De første tegn på en genåbning står i kød og blod på gågaden. Her er en frisørkø ved at tage form foran Herresaksen.

Forrest står Thomas Forstrøm i hvide sneaks, lille cardigan og ørering. Men noget mangler i følge ham selv.

- Håret er blevet alt for langt. Det er helt vildt. Så det er godt, at frisørerne endelig må åbne igen. Det er nærmest det, jeg har savnet mest under nedlukningen, siger han.

Indenfor sidder tre mænd placeret i hver sin brune sofa - så langt fra hinanden som muligt. I salonens anden side står frisør og indehaver Zainap el Maalaki svinger saks, kam og trimmer.

- Vi tager ikke imod tidsbestillinger, men lige siden vi åbnede i morges, har der været kø foran butikken. Vi har savnet kunderne, og det ser ud til at være gengæld, siger Zainap el Maalaki.

Myndighederne har anbefalet en stribe retningslinjer for de erhverv, som har fået lov at åbne mandag: God afstand til kunderne, god håndhygiejne og brug af visir eller andre værnemidler, hvis der er tæt kontakt i arbejdet.

Zainap el Maalaki er iført mundbind og handsker, men er ikke utryg ved at åbne igen eller være tæt på mange kunder på en dag.

- Så længe vi følger retningslinjerne er det fint. Vi spritter af og rengør butikken, kunderne spritter af inden de sætter sig og vi tager de forholdsregler, vi skal, siger hun og slår fast, at lukningen har været hård for salonen.

- Det har været lang tid at være lukket. Det er det her, vi lever af, så det er godt at være tilbage.