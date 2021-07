Se billedserie Trods ferietid og sommervarme var mange mødt til åbningen af udstillingen i Gjethuset. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ganske grænseløst i Gjethuset

Halsnæs - 23. juli 2021

Selv om det er en udstilling, der først er blevet vist i Haderslev, så er der rigtig meget Frederiksværk at se i Gjethuset lige nu, hvor udstillingen »Grænseløs Påvirkning - Dansk bygningskultur gennem århundreder« har afløst vatpinde og mundbind i den fløj af bygningen, der i flere måneder var Corona lyntestcenter.

I dag slipper man med at vise Corona-pas for at komme ind til udstillingen, der åbnede med stort fremmøde fredag i sidste uge.

På udstillingen møder man rigtig mange motiver fra Frederiksværk, og man kan opleve museumsleder Frank Allan Rasmussen store fortælleevner med sine beretninger om Danmarks første industriby.

- Vi har ville vise, at Frederiksværk i høj grad også er en del af danske bygningskultur, siger Frank Allan Rasmussen om de tilføjelser man har lavet til den oprindelige udstilling.

Industrimuseet Frederiks Værk er da også en tredjedel af teamet bag den helt særlige udstilling sammen med Museum Sønderjylland og Europa Nosta Danmark, hvis formand Erik Vinds overvejelser om at europæisk bygningskultur i høj grad er fælles arv har ført til udstillngen.

Samlet oplevelse Det var en glad og stolt museumsleder Frank Allan Rasmussen der bød velkommen til udstillingen i Gjethusets rå og autentiske rammer i det over 250 år gamle kanonstøberi.

- Vi har valgt fem forskellige nedslag i den danske bygningskultur. Nedslag der spænder vidt i geografi, tid og emne. Det er ikke en traditionel udstilling. Det er snarere en formidling i billeder, tale og lyd. Gennem skærme og levende mennesker får du en sanselig fortælling, og du kan selv være med til at skabe noget unikt på den store scene midt i udstillingen, sagde Frank Allan Rasmussen bl.a.

De fem nedslag er: Klassicisme med udgangspunkt i Københavns Råd- og Domhus. Tegl med murstenens betydning fra 1100-tallet. Fabriksbyen med Frederiksværk som Danmarks første industriby. Den romantiske have på Sanderumgård på Fyn og endelig Funktionalisme.

- Det er ikke en udstilling som du kan se på 20 minutter. Det er en samlet oplevelse som man kan og skal vende tilbage til. Der er også et 140 sider stort katalog, hvori udstillingens fem temaer belyses at en række forskellige forskere. Se udstillingen, læs kataloget - se udstillingen igen og igen og igen. Og der er ingen undskyldning, for der er gratis entré og det store og indbydende katalog er også gratis, sagde Frank Allan Rasmussen

Skaberkraft Han noterede sig med stolthed at en række store fonde har troet på idéen og konceptet. Det er Augustinus Fonden, Realdania og Knud Højgaards Fond.

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Helle Lunderød (S) holdt den officielle åbningstale, bvor hun indledte med reflektioner over Corona-tiden, som også har forsinket at udstillingen kom til Frederiksværk. En pandemi der var grænseløs netop som titlen på udstillingen.

- Endelig sammen, ikke sammen hver for sig, men rigtigt sammen om en stor udstillingsåbning. Passende at det sker i Danmarks første fabriksbygning, som man begyndte byggeriet af i 1761 altså i år for 260 år siden. Vi er mange som har ventet med stor glæde og forventning på denne dag, hvor udstillingen skulle udfordre det monumentale og imposante hus Gjethuset det gamle støbehus med sin store og stærke fortælling om skaberkraft, om det menneskelige fællesskab, og om foreningen af naturen, det urskabte og kulturen, det menneskeskabte til en smeltedigel af liv med engang produktion og nu oplevelser, sagde Helle Lunderød bl.a.

Klokken fra 1762 Hun fremhævede noget af udstillingens indhold:

- Med udstillingens på engang konkrete udtryk sten fra Dannevirke, den spade der blev brugt til at grundlægge den romantiske have på Sanderumgaard, kanon og klokke og bronzeplade fra vores fabriksby og samtidig den universielle formidling kan vi rejse ind i en fortælling om en fælles bygningskulturarv, vi kan opleve og sanse. Det kan hjælpe os til at bygge bro mellem mennesker og nedbryde de grænser vi på grund af ukendskab og usikkerhed sætter op fysisk, men også dem vi skaber i vores tankeunivers.

Med på udstillingen er således den klokke fra 1762, som blev brugt til at kalde folk på arbejde i Gjethuset, og det nævnes at traditionen på sin vis videreføres i nutidens Frederiksværk, hvor kirkeklokken hver aften kl. 22.00 ringer for at minde byens borgere om at det er tid til at gå til ro. Også selv om det efter ophævelse af Corona-restriktioner ikke længere er lukketid kl. 22.00!

En række bygninger fra Frederiksværk og omegn er gengivet på udstillingen i store fotostater. Fra Arresødal slot og Palæet til den gule villa på Strandvejen, der blev landskendt i tv-serien »Sommer«.

Udstillingen kan ses i Gjethusets åbningstid frem til den 24.oktober 2021, og man kan ganske gratis tage det fornemme katalog med, hvor man på dansk, engelsk og tysk kan læse om de valgte temaer på udstillingen og se masser af billedeksempler på bygningskultur, også fra danske arkitekter som Jørn Utzon og Bjarke Ingels.