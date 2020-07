Steve Wang har haft en afgørende rolle for Mille Food, som han siftede i 2012. Frem til protein-skandalen sidste år, sad han som Mille Foods adm. direktør, men blev siden forflyttet til en post i moderselskabet i Kina, Nu er han tilbage. Foto: Allan Nørregaard

Gammel kending tilbage hos Mille Food

Halsnæs - 17. juli 2020

På en ordinær generalforsamling i Mille Food A/S i Hundested den 8. juli 2020 har selskabet valgt ny bestyrelse, og det bliver en gammel kending, Steve Wang, som besætter stillingen som bestyrelsesformand. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han afløser Erik Trock-Jansen, der blev hentet ind som ekstern bestyrelsesformand, da virksomheden sidste år skulle genoprettet. Over det sidste halve år bistod Erik Trock-Jansen selskabet med en række strategiske tiltag. Denne proces er nu til afsluttet og selskabet har udsigt til et markant bedre resultat i år.

- Christian Dehlholm har gjort og fortsætter med at gøre et virkelig godt stykke arbejde som administrerende direktør for selskabet, der i dag har udviklet et virkelig stærkt lederteam, siger Erik Trock-Jansen og gør det klart, at det er et godt tidspunkt at sende stafetten videre på.

Udskiftet Manden, der griber stafetten, er en central person i Milles historie. Efter flere eksporteventyr med blandt andet æblemost, chokolade og honning, stiftede Steve Wang i 2012 Mille Food og fik succes med at eksportere dansk modermælkserstatning til det umættelige kinesiske marked.

Han førte selskabet an, da fabrikken i Hundested blev købt, bygget om og åbnet, men har i dag en direktørstilling - såkaldt Group-CEO - for moderselskabet Mille Dairy i Kina

Steve Wangs engagement i Mille Food stoppede i første omgang i oktober sidste år, da bestyrelsen valgte at udskifte den daglige ledelse.

Problemer med protein Forud var gået flere turbulente måneder med omfattende kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen og Fødevarerejseholdet. Her blev det konstateret, at Mille Food havde problemer med »sporbarhedsdokumentation«. Virksomheden kunne ikke redegøre for, hvor store mængder af proteinet lactoferrin, som blev brugt i modermælkerstatningen, kom fra.

Kontrolbesøgene resulterede i en stribe varlser. Mille Food skulle destruere 400 paller med produkter, hvor det ulovlige protein indgik, og fik forbud mod at eksportere til Kina, indtil forholdene var på plads.

Desuden varslede Fødevarestyrelsen en politianmeldelse mod Mille Food og leverandørselskabet Titan Trade Company.

Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at virksomheder, som havde samme ejerkreds og var registreret på samme adresse, i seks måneder indførte leverancer af proteinet lactoferrin ulovligt til Danmark fra et tredje land.

Verserende sag Nordsjællands Politi bekræfter, at de har modtaget en politianmeldelse af virksomhederne den 20. december, og sagen er endnu ikke afsluttet.

- Virksomheden kunne ikke redegøre for, hvor mængder af proteinet lactoferrin, som var brugt i produkterne, kom fra. Det ligner, at der er tale om ulovlig indførsel af animalske produkter, som kun må komme fra bestemte lande og skal igennem modtagekontrollen, siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarerejseholdet.

Steve Wang var på det tidspunkt administrerende direktør for Mille Food og en del af ejerkredsen i Titan Trade Company, men Michael Rosenmark må ikke udtale sig om, hvorvidt specifikke personer også er politianmeldt.

- Generelt kan jeg sige, at vi med jævne mellem har sager, hvor enkelte personer har så afgørende betydning for, hvad der er sket, at vi kan påstå ansvarsgennembrud og bedre politiet gå efter den ansvarlige leder, siger han.

Fødevarestyrelsen har 60.000 kontroller om året, og det er normalt ikke virksomhedskonstruktioner eller ledelsessammensætning, som bliver tjekket, når kontrollanterne kommer på besæg.

- Vores hovedfokus er på hygiejne, egenkontrol og om der er styr på papirerne, siger Michael Rosenmark og fortsætter:

- Men når vi har en mere kompliceret sag, hvor det kunne bære i retning af systematisk overtrædelse eller svindel, så er virksomhedsstruktur, ejerkredse og handelshistorik noget, som vi er opmærksomme på.

Positive udsigter Udover Steve Wang er også den nuværende administrerende direktør i Mille Food A/S, Christian Dehlholm. Bestyrelsen trådt ind i bestyrelsen, som desuden består af Qiang Liu og Wentao Zhang.

Christian Dehlholm slår fast, at 2019 ikke var et tilfredsstillende år for Mille Food, blandt andet på grund af problemerne i efteråret, som medførte, at virksomhedens resultat endte i et tab på cirka 13 millioner kroner.

Han har siden arbejdet for at genoprette virksomheden, og Mille Food har igen opnået grønt lys fra Fødevarestyrelsen og eksporterer igen til Kina. 2020 tegner derfor positivt.

- Jeg kan oplyse, at Mille Food forventer at komme ud med et positivt årsresultat på mellem 15-25 millioner kroner. Vi har desuden i dag et meget positivt og transparent samarbejde med myndighederne, siger Christian Dehlholm.