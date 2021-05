Gammel kending gør comeback som formand og spidskandidat

Dermed er der lagt op til et politisk comeback for DF'eren, som ellers mistede sin plads i byrådet i 2017. Her fik Dansk Folkeparti et dårligt valg og blev halveret, og da Ole S. Nielsen med 182 stemmer for andet valg i træk fik færre personlige stemmer end Walter Christophersen og Gitte Hemmingsen, måtte han forlade det sæde i byrådet, som han havde haft siden 2009.