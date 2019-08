Se billedserie Lerbjerggård er en af de gårde som blev liggende i selve Melby efter udskiftningen i 1700-tallet. Melby-borgere kan nu se frem til, at den bliver istandsat efter flere års forfald. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Gammel gård i Melby på andele Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gammel gård i Melby på andele

Halsnæs - 02. august 2019 kl. 10:01 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I slutningen af september vil vi virkelig være igang, fortæller formand for foreningen Andelsgaarde Rasmus Willig om foreningens første andelsgård Lerbjerggård i Melby.

Gården på Melbyvej 129 midt i byen har stået tom og i forfald gennem nogle år og er det man i ejendomsmæglersproget kalder en »projektejendom«.

I juni kunne foreningen Andelsgaard imidlertid præsentere den firlængede gård med fem hektar jord til som kommende andelsgård med forvalterparret Nanna Thomsen og Christopher Lundgren, begge nyuddannet fra Kalø Økologisk Landbrugskole.

Andelsgaard har i første omgang lejet Lerbjerggård, der har en salgspris på 2,3 mio. kr., med forkøbsret. Den første tid er gået med at få en række formelle forhold på plads, senest de nødvendige miljøundersøgelser før en renovering af den forfaldne ejendom kan gå igang. Og først for få dage siden har det unge forvalterpar overtaget jorden fra de hidtidige ejere, der har dyrket og solgt kartofler.

Foreningen Andelsgaarde blev stiftet i marts 2018 med det formål at opkøbe eller forpagte landejendomme og dyrke jorden på en bæredygtig måde for at imødegå klimakrise og sikre sunde fødevarer.

- Vi har haft en lang klimadebat, alle er enige om at der skal gøres noget, og dette er et af mange initiativer, hvor mange går sammen for at løse problemerne. Danske landbrug står i dag for omkring 20 procent af udledningen af CO2. Samtidig er gennemsnitsalderen på landmænd høj, og det er svært for nye bønder at komme igang, når de skal låne til at overtage et forældet produktionsapparat, siger Rasmus Willig, der selv er ansat ved Roskilde Universitet og forfatter til en række bøger.

Andelshaverne får mulighed for at deltage i de kommende aktiviteter på gården. At den trænger til en kærlig hånd og lidt til, ses som en fordel for at få foreningens medlemmer til at engagere sig i projektet.

- Grunden til at det blev Lerbjerggård, er at gården ligger i et fantastisk nærområde. Der er 10 minutter på cykel til stranden og god offentlig transport med Melby station lige ved siden af, og når vi skal afsætte klimavenlige grønsager om sommeren er det perfekt at ligge tæt ved et så stort sommerhusområde, siger Rasmus Willig, der kalder det meget heldigt at man fandt netop denne gård.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.