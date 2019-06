Det er blandt andet glasfiber fra udtjente joller fra stranden ved Hvide Klint i Frederiksværk, som nu får nyt liv som lydabsorberede materiale i støjskærme. Foto: Halsnæs Kommune

Gamle joller bliver til moderne støjskærme

Halsnæs - 21. juni 2019 kl. 09:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med nytænkning kan genanvendelse give stor værdi for både mennesker og natur. Det ved man i Halsnæs Kommune, som for nyligt gik nye veje, da kommunen stod med en bunke gamle jollevrag, der skulle deponeres. Jollerne var blevet efterladt ved nogle lokale strande, hvor de skæmmede udsigten og naturoplevelsen. Kommunen undersøgte derfor muligheden for at bortskaffe dem, men i stedet for at blive smidt ud, får jollerne nu nyt liv. De bliver nemlig genanvendt som lydabsorberende materiale i nye, moderne støjskærme langs regionens veje.

Mange joller er nemlig fremstillet af glasfiber, som kan udsorteres og genanvendes. Det ved man hos firmaet Miljøskærm ApS, som producerer støjskærme baseret på genanvendt glasfiber. Miljøskærm fik nys om vragbunken og henvendte sig til Halsnæs Kommune, som etablerede den videre kontakt til det lokale nedbrydningsfirma DeNova ApS. De første jollevrag i stakken er allerede blevet knust hos DeNova og er på vej til at blive omdannet til lydabsorberende materiale til støjskærme af Miljøskærm ApS.

Ifølge Miljøskærms direktør Jakob W. Nielsen viser samarbejdet omkring de udslidte joller fra Halsnæs, at der er stort potentiale for både virksomheder og borgere i at genanvende.

- Vi har her at gøre med en hidtil uudnyttet kilde til genanvendelse af kasseret glasfiber - og i dette tilfælde produkter, som ellers ville være endt i deponi. Genanvendelsen af de gamle joller er et eksempel på, at det betaler sig at sortere og genanvende. Det, der er skrald for nogle, kan være til gavn for andre. Og når skraldet kan anvendes i støjskærme, kommer glasfiberaffaldet på flere måder til at gavne, pointerer Jakob W. Nielsen.

DeNova Aps i Frederiksværk har stået for nedbrydningen og frasorteringen af glasfibermaterialet fra jollevragene. Her er adm. direktør Jimmy Opfermann enig i, at det er en win-win-situation at sortere og ikke bare smide ud.

- Ved at sortere mere ender mindre affald som deponi - og det gavner miljøet. Vi har haft et godt samarbejde med Halsnæs Kommune og Miljøskærm ApS omkring genanvendelsen af de gamle joller. Det er en lidt anderledes opgave for os, men det viser også, at hvis man tør at tænke nyt, kan man sagtens skabe nye forretningsmuligheder og gøre noget godt for miljøet samtidig, siger Jimmy Opfermann.

At det kan lade sig gøre, glæder Anja Rosengreen(SF), der er formand for Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune.

- I Halsnæs Kommune går vi op i at finde løsninger til gavn for miljøet, og vi har fokus på, at vi i så høj grad som muligt skal sortere og genanvende vores affald. Derfor bliver jeg glad, når det lykkes at finde nye måder at bruge noget gammelt på, som tilfældet er med jollerne her. Historien viser, at der er stort potentiale i at gå nye veje for miljøet. Så jeg håber også, at andre kommuner og virksomheder kan finde inspiration til at sortere og genanvende deres affald, siger Anja Rosengreen.

Det er ikke blot i Halsnæs Kommune, at der er potentiale for at genanvende udtjente joller. Ifølge Naturstyrelsen er der problemer med bådvrag flere andre steder i landet. I Sverige og Norge har man i øvrigt for nyligt indført en skrotordning for gamle både, og den kører med god succes.