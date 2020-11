Galleri Liisberg køber Røgeristen

Galleri Liisberg har købt restaurant Røgeristen på Hundested havn. Ikke for at drive restaurant, men for at samle udstillingslokale og værksted, mens indehaveren af Røgeristen Christian Schur Jensen i stedet åbner cateringvirksomhed med adresse på Ullerup Skovvej 9 i Hundested.