Se billedserie Gæstfrie i Halsnæs har tidligere stået for demonstrration i forbindelse med lukningen af asylcentret i Auderødlejren, og nu genopstår foreningen for at protestere mod hjemsendelsen af syriske flygtninge. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gæstfri forening genopstår med protest: - Trist, at det er nødvendigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gæstfri forening genopstår med protest: - Trist, at det er nødvendigt

Gæstfrie i Halsnæs har været lukket siden 2018, men afholder nu protest mod hjemsendelserne af syriske flygtninge til Damaskus.

Halsnæs - 24. april 2021 kl. 04:46 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

- Vi kan ikke holde ud ikke at gøre noget, siger Malin Westerlund, stifter af foreningen Gæstfrie i Halsnæs.

Fra hjemmet i Hundested har hun fulgt med i nyhedsstrømmens mange historier om syriske flygtninge, der skal sendes tilbage til det land, de flygtede fra, fordi Danmark som det eneste europæiske land mener, at det er sikkert for dem at vende hjem.

Onsdag strømmede folk til Christiansborg Slotsplads for at demonstrere imod hjemsendelserne, og nu har Gæstfrie i Halsnæs taget initiativ til den første lokale protest.

- Regeringen er nu gået så vidt, at de vil sende syriske flygtninge tilbage til den diktator, de flygtede fra. Det er nærmest som at sende jøderne tilbage til Hitler. Jeg er rystet over, at man kan få sig selv til det, siger Malin Westerlund.

En iftar i sympati Protesten finder sted tirsdag den 27. april i Skjoldborgparken i Frederiksværk fra klokken 20.00-21.00.

Her vil de fremmødte tage mad med, og efter solen er gået ned, afholdes der en fælles iftar, måltidet, som indtagesumiddelbart efter solnedgang i ramadanen.

- Vi mener, at det her er den bedste måde, vi kan være være sammen på. Vi ønsker at vise respekt og sympati for de udvisningstruede syriske flygtninge og protestere mod hjemsendelserne til Damaskus-området, siger Malin Westerlund og opfordrer til, at alle holder god afstand og lader sig teste, inden de deltager.

Malin Westerlund (med megafonen) kan ikke holde den kurs ud, som den danske regering har udstukket i udlændingepolitikken. Hun ser sig derfor nødsaget til at protestre. Foto: Allan Nørregaard

Familieskæbne Frederiksborg Amts Avis har skrevet om familien Bertawi fra Frederiksværk, der i december fik besked på at forlade Danmark. Familien består af faderen Redwan Bertawi, moderen Samira Al-sayed og deres fire børn Riham(23), Rawan(22) og Mohammad(20) samt Adam(3).

De tre ældste børn er alle i gang med en videregående uddannelse, men de danske myndigheder har nu bedt familien rejse tilbage til Syrien, hvor deres hus blev bombet, og hvor de føler sig sikre på at blive fængslet.

Malin Westerlund kender familien gennem sit job som sproglærer på et sprogcenter, hvor mange flygtninge undervises i dansk.

- Jeg er så ked af det på deres vegne. Det er en velfungerende familie, som kæmpet for at lære dansk og integrere sig, og det »belønner« man ved at sende dem hjem, siger hun tydeligt berørt.

Startede med asylcenter Det er ikke første gang, at følelsen er uretfærdig bliver så stærk, at Malin Westerlund ser sig nødsaget til at handle. I 2014 afviste et flertal i byrådet i Halsnæs Kommune at forlænge Røde Kors' lejeaftale på Auderødlejren, som i årevis havde fungeret som asylcenter. Resultatet blev, at Malin Westerlund og hendes mand stiftede gruppen Gæstfrie i Halsnæs for at vise omverdenen, at der fandtes en gruppe mennesker i Halsnæs, som havde en anden holdning til flygtninge end det politiske flertal.

- Det var pinligt, at man dengang lukkede asylcentret, og det er pinligt, at Danmark som det eneste land, nu sender flygtninge hjem, siger Malin Westerlund.

Trist, men nødvendigt I fire år stod foreningens i forreste række for flygtninge. De deltog i demonstrationer mod stramninger af udlændingepolitikken, arrangerede udflugter for flygtningefamilier og skaffede ting og sager til hjemmet, når de skulle bosætte sig.

Da spillede en rolle, da Almedin Fejzic og hans familie blev sendt tilbage til Bosnien og samlede blandt andet 50.000 kroner ind i støtte til familien, og de stod bag en lang række initiativer og projekter, der skulle bringe nydanskere og gammeldanskere tættere sammen.

I 2018 stoppede foreningen sit virke, men virkeligheden kalder nu på en genopstandelse, og det er en bittesød fornemmelse for stifteren.

- Jeg er faktisk ked af, at vi skal i gang igen, og vi så helst, at det ikke var nødvendigt - men det er det, siger Malin Westerlund.

Udlændingepolitikken er drejet yderligere mod højre, og vi er blevet mere desillusioneret. Det er ærgerligt, at det ikke er blevet bedre med tiden, det er ikke til at holde ud at se på.

Det gamle Gæstfri-netværk er hurtigt blevet stablet på benene, men der er ikke lagt op til, at foreningen igen skal stå for underskriftindsamlinger, demonstrationer og kampagner.

- Arrangementet på tirsdag er en symbolsk handling. Foreningen kommer ikke til at holde taler, for alt er blevet sagt, men det har ingen effekt haft på regeringen. Vi har ikke mere at sige, men vi vil gerne lave en markering og vise vores sympati med den lokale familie, som er udvisningstruet, siger Malin Westerlund.