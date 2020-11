Gæstedagplejen laves om

Dagplejehuset på Skåninggårdsvej blev taget i brug 1. september 2018. Arkivfoto: Jan Stephan.

Budgetforligets 'hængeparti' - en omorganisering af kommunens gæstedagpleje - tages nu op igen

Halsnæs - 27. november 2020 kl. 13:02 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Protester fra dagplejere og forældre med børn i dagplejen fyldt godt i bunken af høringsbidrag til borgmesterens budgetforslag i september.

Der blev protesteret mod forslaget om at lukke gæstedagplejen i sin nuværende form, for i stedet at oprette en ny vuggestuegruppe i Børnehuset Skåninggårdsvej og Hundested Børnehus, hvor de to gæstedagplejehuse i dag har hjemme.

Baggrunden for at omorganisere gæstedagplejen er, at det er en dyr ordning, da de ansatte i perioder kun har få eller slet ingen børn i gæstedagplejen.

Og de kan ikke bare hjælpe til i vuggestuen i samme hus, for det hindrer overenskomsten med FOA.

Sparket til hjørne

De mange protester førte til, at den konkrete udformning af en ny gæstedagplejen blev sparket til hjørne.

Men partierne bag budgetforliget, altså alle fem partier i byrådet, var enige om, at der skal laves "en ny og ændret model til gæstedagplejen".

Og i Budget 2021-24 er der regnet med, at det vil give en årlig besparelse på 840.000 kr.

To modeller i spil

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud vil på sit møde tirsdag 1. december drøfte forslag til to nye modeller, som administrationen har udarbejdet.

I forbindelse med dette arbejde er der afholdt dialogmøder med dagplejere og gæstedagplejere i både Hundested og Frederiksværk.

Her var ønsket "så vidt muligt at bevare den nuværende organisation og skabe ro omkring organiseringen af dagplejen."

Det ønske lever Model 1 bedst op til med etablering af gæstedagtilbud og legestuer i de to børnehuse, hvor gæstedagplejen i dag har til huse.

Forslaget indebærer at fire af de seks nuværende gæstedagplejere tilbydes ansættelse som pædagogmedhjælpere i de to dagtilbud, så de både løser en gæstedagplejeopgave og indgår i normeringen af de to dagtilbud.

De to sidste gæstedagplejere tilbydes job som almindelige pædagogmedhjælpere.

Model 2 er mere lokalt forankret, idet dagplejen knyttes til fem dagtilbud (i stedet for to). Legestuer vil foregå lokalt, og ved dagplejers fravær vil børnene blive passet i det dagtilbud, som den pågældende dagplejer er knyttet til.

Halsnæs Byråd har sagen på dagsordenen 17. december.