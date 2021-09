Se billedserie Årets Røde Kors landsindsamling finder sted søndag 3. oktober - der er ledige ruter i Halsnæs. Foto: Røde Kors.

Gåtur for en bedre verden

Gymnasielever har meldt sig til Røde Kors-indsamlingen

3. oktober - du kan også være med

Halsnæs - 16. september 2021 kl. 11:31 Kontakt redaktionen

HALSNÆS Søndag 3. oktober kan du med en gåtur være med til at gøre verden til et bedre sted.

Sådan lyder det fra Røde Kors, som søger indsamlere til årets landsindsamling, der finder sted søndag 3. oktober.

Også her i Halsnæs kan der bruges flere indsamlere:

"Der er stadig ledige ruter, så der er god mulighed for at få sit ønske om et bestemt område eller en konkret rute opfyldt," fortæller indsamlingsleder i Halsnæs, Per Svenden, og tilføjer:

"Det tager ca. 2-3 timer at gå en rute. Røde Kors Halsnæs vil også sørge for frugt og vand til turen."

I Halsnæs bliver der to mødesteder for indsamlerne, en i Frederiksværk og en i Hundested. Den enkelte indsamler får besked om mødested inden 3. oktober.

Det bruges pengene til Røde Kors støtter både udsatte herhjemme og mennesker ude i den store verden, som er ramt af naturkatastrofer eller konflikter.

En indsamlingsrute giver typisk 1000 kroner. For de penge kan Røde Kors eksempelvis give:

- En vigtig og oplevelsesrig dag på ferielejr for fem udsatte børn i Danmark.

- 1 hel måneds mad til 20 krigsramte børn fra f.eks. Syrien eller Yemen.

- Seks måneders støtte til et sårbart barn i en udsat familie herhjemme.

Lokale gymnasieelever bakker op

Traditionen tro får Røde Kors' landsindsamling opbakning fra gymnasier over hele landet. Sidste år var hver fjerde indsamler gymnasieelev.

På Frederiksværk Gymnasium & HF er eleverne godt i gang med at planlægge årets gymnasieindsamling.

Forud for indsamlingsdagen får gymnasiet 23. september besøg af Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl:

"Gymnasieeleverne har en fantastisk evne til at engagere hinanden, og deres bidrag til Røde Kors' landsindsamling er helt uvurderligt. Man under dem jo virkelig, at de omsider kan dyrke gymnasiefællesskabet, og derfor er det dejligt at se, at de er så mange, der er fælles om at bakke op om indsamlingen," siger Anders Ladekarl.

Under sit besøg på Frederiksværk Gymnasium vil han give eleverne et indblik i det hjælpearbejde, som Røde Kors laver i og uden for Danmark.

Det vil ske gennem personlige fortællinger og videoklip fra brændpunkter som Afghanistan, Haiti og Cox' Bazar.

FAKTA Du kan melde dig som indsamler på: www.rodekors.dk/indsamler eller på telefon 7010 0000.

Du kan også komme omkring Røde Kors butikken i K. A. Larssensgade 1 i Frederiksværk.

For yderligere information kontakt Røde Kors på tlf. 3529 9490