Se billedserie Kasper Kristoffersen, Intersport Frederiksværk, opfordrer alle til en gå- eller løbetur søndag 14. februar og håber samtidig på lidt omsætning i den Corona-lukkede butik. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gå eller løb en tur på søndag - sammen hver for sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå eller løb en tur på søndag - sammen hver for sig

Halsnæs - 07. februar 2021 kl. 11:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mange finder i denne tid det solide fodtøj frem og går ture i skoven eller ved stranden, hvis ikke den friske luft er alt for frisk til det sidste. Er du endnu ikke kommet op af sofaen i din Corona-dvale og fundet gå- eller løbeskoene frem, så kommer nu en direkte opfordring til at gøre som andre: Kom ud i naturen søndag 14. februar.

Det er Intersport i Frederiksværk ved Kasper Kristoffersen, der inviterer til eventet »Lockdown Walk or Run«. En aktiv søndag sammen - bare hver for sig. Alle kan være med, distancen vælger man selv, det skal bare være mindst en kilometer. Deltagerne kan - hvis de ønsker det - samtidig støtte den Corona-nedlukkede Intersport Frederiksværk ved at købe en specialfremstillet t-shirt til eventet og samtidig udnytte andre gode tilbud i netbutikken, men det er ikke en betingelse for at være med.

- Det handler i denne mørke tid om at samle os og lave noget sammen - hver for sig, siger Kasper Kristoffersen, som samtidig ikke lægger skjul på, at det også som forretningsdrivende i denne tid handler om at tænke kreativt på alle måder for at overleve.

I knæ Efter knap 10 år med selvstændig sportsforretning i gågåden i Frederiksværk - og nogle af årene også med en filial i Hundested - blev KM Sport den 1. oktober 2020 del af kæden Intersport, og forretningen flyttede til større lokaler i i Noord-centret. Den 17. december kom så nedlukningen af butikker i centre, men Intgersport og andre I Noord-butikker kunne dog op til jul holde delvis åben via bagdøren, hvorefter der siden 2. juledag har været krav om total lukning, bortset fra nethandel.

- Vi er i knæ, alt mit personale er hjemsendt med lønkompensation. Som nyåbnet kommer det på det værste tidspunkt, renoveringen af den ny butik skulle betales i januar. Men jeg er en fighter, jeg har dyrker sport hele mit liv, jeg brænder for det, butikken er mit barn, og jeg kan lide at arbejde med andre mennesker, siger 43-årige Kasper Kristoffersen om den kamp han er ude i.

Han holder dog hovedet højt og glæder sig over allerede at have mærket stor opbakning til initiativet med motionseventet 14. februar. Både fra de lokale og fra samarbejdspartnere og leverandører. Og ser frem til foråret og lysere tider på alle måder.

T-shirt og diplom »Lockdown Walk or Run er en søndag hvor vi gerne vil dele vores og jeres aktive dag sammen, bare hver for sig

Vi har fundet dagen hvor vi invitere jer alle ud på stierne, byerne, skovene eller strandene til en vandretur eller løbetur,« skriver Intersport Frederiksværk på Facebook om initiativet.

Alle kan deltage også uden køb af t-shirt, men det er muligt at købe en særlig LOCKDOWN WALK t-shirt til junior, dame og herre fra Craft. Alle som køber en t-shirt er med i lodtrækningen om en stribe præmier fra leverandører til Intersport Frederiksværk. Det handler om løbesko m.v. En t-shirt koster 249 kr., der er familierabat ved køb af flere.

Deltagende børn fra 2-14 år får et diplom for deres deltagelser. De sendes på Messenger, så man selv kan printe dem ud i hjemmet.

Via en tråd på Facebook kan deltagere fortælle om deres tur i form af distance, familiebillede, skoven eller hvad man nu ønsker. Lodtrækningen om præmier foregår blandt alle som deler deres oplevelse og samtidig har købt t-shirt. Sted og distance for gå- eller løbeturen er helt frit, det kan foregå i tidsrummet kl. 07-19 søndag 14. februar.

Man kan tilmelde sig og besille t-shirt via Facebooksiden for Intersport Frederiksværk.

- Det er vigtigt at vi viser at vi kan noget sammen lokalt i disse mørke tider og vi ser lyset er derude, siger Kasper Kristoffersen, der forleden kunne notere at de første 120 t-shirts til eventet var bestilt.