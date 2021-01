GPS afslørede blæsemaskinens tyv

En eller flere ukendte gerningsmænd troede, at de var sluppet af sted med at stjæle en blæsemaskine fra en container på en byggeplads på Arrenakkevej i Frederiksværk mellem fredag og lørdag. Men tyvene havde ikke taget højde for, at maskinen havde en GPS installeret.