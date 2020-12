Fyrværkeri på Krudtværket

"Jeg handler altid fyrværkeri her hos Per, det har jeg gjort i rigtig mange år, det er vigtigt at støtte op om de lokale, og her er der garanti for en god handel og en god snak", lyder det endvidere fra Axel som ramte nogenlunde plet med det beløb der var sat af til krudt: "Det varierer lidt for år til år, men det løber vel op i et par tusinde kroner", siger Axel.

"Med et enkelt års undtagelse, i 1982, har jeg solgt fyrværkeri lige siden 1973 og siden 2005 er det foregået herfra krudtværksområdet", fortæller Per Speth, og han fortsætter:

For Per Speth er dagene op til nytårsaften ganske specielle, noget man ser frem til år efter år:

Der har dog været godt gang i salget i dagene op til jul, så Per Speth klager ikke, men det er klart, at salg i dagene mellem jul og nytår står meget højt på ønskelisten:

"Mens vi står her og snakker, så venter jeg på en tilladelse fra myndighederne til at 'drive-in-salg' af fyrværkeri i dagene mellem jul og nytår. Ansøgningen er sendt afsted, men jeg har endnu ikke fået svar", fortæller Per Speth.

I år er det dog en prøvelse for Per Speth. Corona, forsamlingsforbud og nedlukning af liberale erhverv og forretningsliv giver udfordringer:

"Der bliver simpelthen et minimum af kontakt, og som en ekstra service, så tilbyder vi hernede, at bære kundens indkøb helt ud til bilen og lægge det i bagagerummet".

"Så kommer det til at foregå sådan, at kunderne ringer/mailer eller bestiller og betaler via webshop, vi samler så ordren og stiller den klar til afhentning hernede. Der bliver ikke mulighed for 'normalt' salg som man kender det, og man ikke ikke tilføje noget til ordren, når man nu alligevel lige er her", fortæller Per Speth og han tilføjer:

"Indtil nu har der været fin omsætning, her kommer nogle trofaste storkunder som virkelig tager fra", lyder det med et smil fra Per Speth, som ridser scenarierne op for 'drive-in' salg når eller hvis tilladelsen gives:

Sikkerhed i top

Som skrevet så er det i skrivende stund uvist om Per Speth for lov at sælge mellem jul og nytår, men håbet lever:

"Først og fremmest synes jeg det giver god mening, at give denne tilladelse. Her foregår alting sikkert, jeg har de perfekte forhold og sikkerheden er helt i top. Og for at undgå lange køer og lette presset de steder som har åbent for salg af fyrværkeri, så er det oplagt at give tilladelse til at sælge herfra".

"Jeg håber selvfølgelig, at jeg allerede senere i dag kan melde ud, at det hele er gået i orden", siger Per Speth som i den forbindelse opfordrer folk til at følge med på de sociale medier - Facebook, hvor siden Speth 'Krudtværket' opdateres dagligt med åbningstider og kontaktinfo.