Fynske gæster i Auderødlejren

I følge en anmeldelse, som indløb 2. påskedag mandag klokken 17.59, befandt der sig to personer på privat område ved Auderødlejren, hvor de blandt andet åbnede døre ind til bygningerne på stedet.

En patrulje kørte dertil, hvor de traf to unge mænd fra Fåborg-området, og de blev begge ifølge Nordsjællands Politi sigtet for husfredskrænkelse.

Hvorfor de var taget fra Fyn for at besøge lejren, vides ikke. Måske de er søgt ly for påskekulden og snestormen, der rasede nogle timer før i området.