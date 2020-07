Fuld 68-årig kvinde kørte ind i hegn og parkeret bil

En tår over tørsten må næsten betragtes som en underdrivelse af, hvad en 68-årig kvinde havde fået indenbords, da hun fredag aften satte sig bag rattet. Da kvinden, som bor i Frederiksværk, kører ned ad Skovbakkevej i Frederiksværk, formår hun at påkøre et hegn og en parkeret bil.

Da politiet ankommer til stedet, bliver kvindens promille målt til at ligge et godt stykke over det tilladte, og hun sigtes derfor for spirituskørsel.