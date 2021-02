Fuglefangere vækker mistanke

Det udløste opkald til politiet tirsdag eftermiddag, da en borger undrede sig over, at to mænd fangede måger og ænder og kom fuglene ind i en bil ved Torvet, Frederiksværk.

En patrulje kørte ud for at undersøge sagen nærmere og kunne konstatere, at der var tale om indfangning af fugle, der skulle ringmærkes, beretter Nordsjællands Politi i døgnrapporten.