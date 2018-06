Se billedserie Ole Vilhelmsen ved nedgangen til stranden i Liseleje, hvor kloakledningen går ud i Kattegat. Foto: NJL

Frygter forurening af Liselejes badevand

Halsnæs - 08. juni 2018 kl. 04:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overløb med udsivning fra et såkaldt udløbsbygværk tæt ved stranden og Liseleje Vandværk, samt dykkere, der ikke har kunne finde kloakledningens udløb i Kattegat omkring 1200 meter ude i vandet.

Det er forhold, som har skabt frygt hos flere Liselejeborgere for miljøkonsekvenserne af, at der nu skal ledes væsentligt mere spildevand ud i Kattegat via ledningen fra Melby Renseanlæg, når hele Hundested-området bliver koblet på - en beslutning som byrådet i Halsnæs tog sidste år og et projekt, som man hos Halsnæs Forsyning er ved at klargøre.

På Liseleje strand har man netop hejst det blå flag som symbol på en rent badevand. Men vest for byen ved Hyllingebjerg ligger ledningen, hvor spildevandet ledes fra rensningsanlægget i Melby og ud i Kattegat. Ledningen blev etableret helt tilbage i starten af 1980'erne, hvor borgere i Liseleje dengang var i oprør og frygtede for badevandet ved en af Danmarks bedste strande, da den daværende Frederiksværk Kommune etablerede udløbet.

Nu skal samme ledning klare et ekstra pres, når spildevand fra Hundested også kobles på rensningsanlægget i Melby.

- Er der dokumentation for, at ledningen er dimensioneret til at klare kapaciteten og det øgede tryk, spørger således ingeniør Ole Vilhelmsen, der har haft sommerhus på Hyllingebjergvej siden 1970'erne og har kloakledningen liggende under en del af sin grund.

Baggrunden for spørgsmålet er blandt andet, at der tidligere på foråret skete et overløb, der underminerede en sti til stranden, efter en »eksplosion« i systemet. Samtidig har man hørt, at dykkere ikke har kunne finde udløbet ude i Kattegat.

Spildevandschef i Halsnæs Forsyning, Finn Ellegaard, forsikrer at der ikke vil blive problemer med ledningen fremover, når spildevandet fra Hundested også bliver koblet på, hvad man forventer sker fra september-oktober.

Han bekræfter samtidig både, at der har været et overløb/udsivning af renset spildevand fra et såkaldt udløbsværk ved den sti, der går fra Hyllingebjergvej til stranden, og at forsyningen har haft dykkere ude i Kattegat for at se på ledningen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.