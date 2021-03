Frygter forfald: "Broer trænger til en kærlig hånd"

"De er en del af Frederiksværks DNA, og flere af dem trænger til en kærlig hånd. Vi skal nødig igen komme i den situation, at ødelagte broer skal spærres af og folk må gå større omveje for at kunne handle i Nørregade," siger butiksejer og byrådsmedlem Thomas Møller Nielsen (V), der havde ønsket et punkt om kanalbroernes stand og vedligeholdelse på dagsordenen på det seneste møde i miljø- og planudvalget.

"Der er et større arbejde i gang med forskønnelse i midtbyen, Nordtorvet laves om og kanalkanter renoveres for et millionbeløb, så det er vigtigt også at have fokus på kanalbroerne. Nogle af dem skriger på en omgang træbeskyttelse og andet vedligehold," fortsætter han og piller lidt i træværket på en af broerne, hvor der er tegn på råd, afskallet maling og rust på metalgitre.