Se billedserie Der bliver kørt for stærkt forbi købmanden og restauranten på Helsingevej, mener de lokale. Bl.a. er en helle påkørt. Foto: Niels J. Larsen

Frygt for ulykker: »Vanvidskørsel« på Sandet

Halsnæs - 01. juli 2021 kl. 04:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

De skilte med »Radar«, som har været monteret under skilte med hastighedsbegrænsning 60 km/t på Helsingevej ved Karsemose er nu fjernet. Formentlig af medarbejdere fra Halsnæs Kommune.

Hvem der har sat dem op, vides ikke, men der er andre borgere på strækningen, som mener, at der bliver kørt for stærkt. De to skilte med »Radar« var sat op mellem chikanen ved den tidligere lejrskole Arrenakke og Nyvej, men beboere i lejlighederne i den tidligere Sandkroen og erhvervsdrivende mener, at der bør gøres noget særligt omkring svinget ved købmanden og restauranten, der nu er Marks Spisehus.

- Vores bestyrelsesformand har skrevet direkte til borgmesteren i Halsnæs om problemet. De, Halsnæs kommune, siger at de ikke umiddelbart vil gøre noget. Egentlig vil vi bare have farten ned i svinget ved købmanden og etableret en fodgængerovergang, så det bliver mere sikkert for ældre og børn at komme over vejen. Vi oplever dagligt, at folk ikke kan komme ud fra købmanden på grund af dårlige oversigtsforhold, siger Birgitte Phillipsen på vegne af Ejerforeningen Sandkroen.

Birgitte Phillipsen bakkes op af Carsten Pedersen fra Marks Spisehus, der for et år siden åbnede restaurant ved siden af Spar Købmanden.

- Især om aftenen efter klokken 19 bliver der kørt helt vanvittigt. Her kommer hastigheden nogle gange over 80 km/t, og der er jævnligt unge, som kører om kap, siger Carten Pedersen.

Han påpeger, at der er mange turister om sommeren, også familier med børn og mange som bor i lejede sommerhuse og ikke er stedkendte med trafikken.

- Derfor bør hastigheden sættes ned til 50 km, og der bør laves en fodgængerovergang. Ellers ender det med, at nogen bliver kørt ned, siger Carsten Pedersen.

Ejerforeningen Sandkroens formand Per Bjørnskov rettede i starten af maj i år henvendelse til Halsnæs Kommune med ønske om, at der blev gjort noget ved både hastighed, støjbekæmpelse og asfalten. Svaret fra kommunen var, at ny asfalt først kommer i 2024, og der ingen planer var om at sænke hastigheden eller lave hastighedsdæmpende foranstaltninger. Med henvisning til, at politiet havde foretaget tre fartkontroller i 2018 500 meter fra stedet, konkluderer kommunens vejingeniør, at hastigheden ikke er et problem på den strækning. Men at man på et givet tidspunkt gerne vil igangsætte en ny fartmåling.

Det svar fik ejerforeningens formand til efterfølgende at skrive til borgmester Steffen Jensen (S) om problemerne med hastighed og støj. I sit svar henviser borgmesteren til det tidligere svar og til kommunens handleplan for trafiksikkerhed.