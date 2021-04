De orange streger viser de diger i den grønne kile ved Melby, som er beskyttede ifølge Danmarks Miljøportal. Diget i den blå cirkel blev fjernet uden tilladelse i begyndelsen af marts. Nogle borgere frygter, at diget i den røde cirkel er i fare for også at blive fjernet. (Kort: Danmarks Miljøportal)

Artiklen: Frygt for at flere diger fjernes i den grønne kile

Natur og Miljøafdelingen i Halsnæs Kommune har nok at se til i denne tid med at holde snor i Svend Petersen og hans ageren på hans landejendomme i den grønne kile mellem Melby og Hyllingebjergvej.

Et beskyttet overdrev er pløjet op, et fredet dige jævnet med jorden, og kommunen har også måttet forholde sig til nogle nyopsatte vildthegn.

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel, afviser Ole Grønlunds udlægning, at kommunen skulle have rejst tvivl om, hvorvidt der i det hele taget er registrerede diger:

"Halsnæs Kommune vurderer, at det nyligt fjernede dige er beskyttet. Og har ikke antydet andet overfor ejer," fastslår Lis Vedel, som oplyser, at Slots- og Kulturstyrelsen er informeret om sagen, og har tilkendegivet, at de mener, det er et beskyttet jorddige.