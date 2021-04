Frustreret værfts-ejer: Vi har mange projekter, som vi ikke kan gennemføre

Se billedserie Lynæs Bådeværft drømmer om udeservering med bar, foodtruck, grill og rygeovn, men har fået nej til planerne. Privatfoto

UDVIKLING: En forældet lokalplan spænder ben for Peter Øvres planer i Lynæs. Han undrer sig samtidig over, at andre aktører på havnen har fået dispensation til de samme ting, som han vil lave på bådværftet.

Halsnæs - 29. april 2021

Til daglig lever Lynæs Bådeværft af at håndtere, klargøre og reparere både, men værftets ejer Peter Øvre har længe drømt om, at de store træbygninger også skal være et samlingssted for andet end skibe. Om sommeren har han enkelte gange forsøgt sig med at servere øl og mad på pladsen foran værftet, og tidligere i år sendte Peter Øvre en principansøgning til Halsnæs Kommune for at få lov at lave udendørs servering i højsæsonen - og på sigt året rundt.

Svaret kom tilbage negativt, og det frustrerer værftsejeren.

- Vi har mange projekter, som vi gerne vil føre ud i livet, men som vi ikke kan få lov at gennemføre, siger Peter Øvre, indehaver af Lynæs Bådeværft.

Stor efterspørgsel Tegninger fra AI Arkitekter & Ingeniører, der har erfaring med havnerelaterede projekter, viser værftsejerens planer om en udendørsbar i form af en Lynæs-jolle, en foodtruck, en let overdækning med grill og rygeovn samt en træterrasse. Både inde på og udenfor værftet er der skitseret siddepladser. Indvendig skal en scene desuden gør det muligt at afholde musikarrangementer, og en del af værftets gamle bådhal skal bygges om, så der bliver køkkenfaciliteter.

- Om sommeren er der pres på havnen og aktørerne hernede. Vi oplever stor efterspørgsel fra bådejere, lokale og sommerhusejere, som kommer ind og spørger, om man kan spise eller drikke på værftet, fordi der er lang ventetid andre steder. Derfor vil vi gerne give dem mulighed for at hygge sig her med mad og drikke, siger Peter Øvre og fortsætter:

- Vi vil gerne lave noget, der holder gang i havnen og udvikler den kulturelt med andre aktiviteter og oplevelser.

Værftsejer Peter Øvre er frustreret over, at han ikke kan gennemføre de projekter, som han har i støbeskeen. Foto: Allan Nørregaard

I strid med lokalplan I marts kom værftets principansøgning retur fra Halsnæs Kommune med et afslag, fordi kommunen mener, at projektet strider mod lokalplanen.

»Det ansøgte er i strid med lokalplan nr. 52 der anfører i §4.1.2, at området kun må anvendes til havneformål, mindre værksteds-, håndværks- og handelsvirksomhed, bebyggelse til offentlige formål samt klubhuse og lignende, som skønnes at have naturlig tilknytning til havnen. Afslaget er desuden givet på baggrund af, at Plan og Byg skønner, at det ansøgte er i strid med intentionerne bag bestemmelserne i lokalplanen for området«, lyder det i svaret fra Halsnæs Kommune.

Forældet lokalplan Lokalplanen for Lynæs Havn blev vedtaget i 1993 og er nu 28 år gammel. Den har til formål at fastlægge området til erhverv- og fritidsformål såsom fiskeri- og lystbådehavn samt andre havneaktiviteter. Lynæs Værft ligger i lokalplanens delområde B1, som kun må anvendes til havneformål, mindre håndværks-, værksteds- og handelsvirksomhed, bebyggelse til offentlige formål samt klubhuse og lignende, som skønnes at have en naturlig tilknytning til havnen.

Det mener Peter Øvre, at projektet opfylder.

- Projektet har også en oplevelsesdel, som vi har arbejdet med i forbindelse med maritim turisme. Det omhandler bevarelse af Lynæs Bådeværft, Lynæs-jollen og historien omkring det, og det er i allerhøjeste grad en havnerelateret aktivitet, siger han.

Arbejdet med en ny lokalplan for Lynæs Havn er gået i gang og forventes at blive færdiggjort i 2022. Den nye plan er i følge værftsejeren en nødvendighed.

- Tiden er løbet fra den gamle lokalplan, konstaterer han.

Lighed for loven Indtil sommeren 2022 har Lynæs Bådeværft kun fået bevilling til at afholde fem årlige arrangementer, men Peter Øvre håber, at en ny lokalplan vil give værftet mulighed for at gennemføre nogle projekter.

- Der burde være mulighed for, at man i tiloversblevne havnebygninger kan dispensere, så de kan bruges til andre ting. Det er jeg forundret over, at vi ikke allerede kan få nu, for andre aktører har i mellemtiden fået lov at lave restaurationer, cafe og iskiosk, selvom lokalplanen ikke giver mulighed for det, siger han og spørger:

- Alle de ting, jeg har søgt om og fået afslag på, dem er der andre på havnen, som har fået tilladelse eller dispensation til, selvom vi er en del af samme lokalplan og ligger med 20 meters mellemrum. Hvorfor er loven ikke lige for alle?