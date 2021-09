Frivilligprisen: De her ildsjæle kan vinde i år

"Også i år er der kommet en række indstillinger om gode frivillige tiltag med beskrivelser af deres indsats, og det var ikke nemt at udvælge de tre topnominerede til prisen, men det lykkedes," siger frivilligcentrets daglige leder Katrine Rex med et blik på den lange række af indstillinger, der her bringes et uddrag af.

Den 24. september er det Frivillig Fredag, og traditionen tro uddeler borgmesteren Frivilligprisen på 5.000 kroner til årets vinder, og desuden belønnes yderligere to frivillige tiltag med beløb fra to sponsorer. Henover sommeren er en stribe indstillinger indsendt til Frivilligcentret, hvorefter en jury med medlemmer fra det lokale forenings- og erhvervsliv har udpeget vinderne.

Selvhjælps- og netværksgruppe

Frivilligcenter Halsnæs huser en række frivilliggrupper, som gør et stykke arbejde for mange borgere, så de får et sted at møde ligesindede.

"Jeg bruger selv PTSD-gruppen, som er et dejligt frirum. Der skal lyde en stor tak til hele frivilligcentret. Jeg føler mig mødt og genkendt, når jeg træder ind hos jer. Jeg er ikke bare en tilfældig eller et nummer i rækken. Stor ros for det," skriver en borger med anbefaling af grupperne med prisvinderpotentiale

Krolf-fællesskaber

Krolf i Ældre Sagen Hundested startede med 15 spillere, nu er der 60 medlemmer, og meningen med klubben er, at få mange ældre til at spille krolf, drikke kaffe sammen bagefter og få mange skønne timer med grin og drillerier, står der i indstillingen om krolfspillets sociale sigte.

"Derudover møder man mange nye venner. Alle kommer med et smil på og går glade hjem efter hyggen. Det er så vigtigt at få de ældre i gang, så de ikke går i stå. Det sparer kommunen for mange penge i den sidste ende." Krolffolket med 50 medlemmer får også en varm anbefaling med ordene: "Krolffolket spiller i Skjoldborgparken to gange om ugen året rundt, når vejret tillader det. Der skal dog rigtig meget til, før det får folk til at blive hjemme. Folk hygger sig virkelig i hinandens selskab, og verdenssituationen bliver diskuteret".

Spejderliv styrker netværk

KFUM-spejdernes Halsnæsgruppe i Melby fremhæves på en stribe punkter: " Jeg synes, det er flot, at de 20 engagerede ledere i gruppen, stadig syntes det sjovt at drive spejderarbejde i den næststørste grønne spejdergruppe i Nordsjælland," lyder det i en indstilling, hvor det også pointeres, at der gøres en indsats for at fastholde medlemmerne (100 i alt), de udvikler stærke netværk og kan uddanne sig som ledere i KFUM-regi.

Hospice og værested

Desuden er de frivillige på Arresødal Hospice indstillet til at modtage Frivilligprisen i år.

"De gør en kæmpe forskel for alle på Arresødal Hospice. Beboerne og deres familie og personalet," lyder det, og der er også landet en anbefaling om Værestedet som en mulig prisvinder: "Det er utroligt flot, at de har formået at danne gruppen Værestedet og været vedholdende i at mødes socialt her i coronatiden, hvor deres kommunale tilbud har været nedlukket," hedder det om det socialpsykiatriske tilbud.

Grusgravens ildsjæle

Gruppen af frivillige der har stået for omdannelsen af Ølsted Grusgrav indstilles med ordene: "De har omdannet grusgraven med legeplads, shelter, madpakkehus og sidste skud, Sommerscenen, der har siddepladser til ca. 500 personer til koncert, desuden et handicaptoilet. Et fantastisk sted for store og små og bliver benyttet af mange, der også kommer udefra."