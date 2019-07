Ib Thyge Christensen, formand for landliggersammenslutningen i Halsnæs, undrer sig over, at der bare kan bygges et stort sommerhus på tværs af en gammel hulvej til både og adgang til stranden. Formanden frygter, at sommerhusmiljøet ødelægges, hvis der kan blive tale om endnu et af de såkaldte luksussommerhuse med plads til20+ gæster, som anvendes som udlejningsejendomme. Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen

Frit slag for byggeri uden lokalplan

I et sommerhuskvarter ved Kregme er et nyt hus ved at blive bygget midt på en gammel bådevej. Længere oppe ligger et, som ifølge naboerne ligner et fort. Landliggere efterlyser lokalplaner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her