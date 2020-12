Går man ud af Slaggemolen i dag, så vil man se en stor udposning, der rager ud i vandet. Det er her - under jorden - at Frikadellen er begravet.

Frikadellen sank og blev begravet i giftig jord

Mens du nyder juleferien og -freden, kan du passende læse eller genlæse den spektakulære historie om kantineskibet Frikadellen. Historien blev brag i Frederiksborg Amts Avis i januar i år.

26. december 2020

Går man fra Havnevej i Frederiksværk ud af Slaggemolens grus, når man efter et par hundrede meter til en udvoksning. På molens højre side ligger en græsklædt knold, som ved første øjekast hverken ser usædvanlig eller interessant ud. Mange forbipasserende har formodentlig ikke studset over knolden, men faktisk ligger der en god historie - og bogstavelig talt et skib - begravet under overfladen.

Frederiksborg Amts Avis skruer med hjælp fra museumsleder Frank Allan Rasmussen derfor tiden tilbage - både til 1920'erne, 60'erne og 80'erne - for at fortælle historien om kantineskibet Frikadellen, der startede sit liv i de københavnske kanaler, men endte det under jorden i Frederiksværk.

- Det er en fantastisk historie. Man kan i dag stadig se udposningen på Slaggemolen, og mange vil nok blive stærkt overrasket over, at der under jorden gemmer sig en stor pram, som har været flydende cafeteria for B&W, siger Frank Allan Rasmussen.

Løste et problem Det forkortede navn henviser til en af datidens store arbejdspladser - værftet Burmeister & Wain. Virksomheden havde motorfabrik på Christianshavn og i takt med, at den blev større, løb B&W til sidst tør for plads.

- Der var ikke plads til at udvide i området, men der var brug for et sted, hvor de stadig flere arbejdere kunne spise, købe en øl og noget tobak, siger Frank Allan Rasmussen.

Frikadellen blev bygget som flydende cafeteria

for B&W’s arbejdere og placeret i

Christianhavns Kanal i 1926. Her lå den i

fire årtier.

- Man kan kalde det et flydende marketenderi, og kigger man i gamle tidsskrifter - for eksempel »Forskønnelsen« - så blev skibets udformning og udtryk rost. Anderledes var det blandt de lokale. De var rasende over, at sådan et stort monster skulle ligge i kanalen og gjorde det klart, at den mærkværdige pram var et udtryk for ren vandalisme!, siger Frank Allan Rasmussen.

Skibet blev først betegnet som »nybygning nr. 347«, og præcis hvornår tilnavnet »Frikadellen opstod vides ikke. Museumsinspektøren er dog ikke i tvivl om hvorfor.

- Udover altid brokke sig over nyt, så var de folkene på Christianshavn gode til at finde på øgenavne. Der gik ikke længe, inden skibet fik øgenavnet Frikadellen, fordi man jo ombord tilberedte frokost og aftensmad til arbejderne, og der blev stegt uanede mængder frikadeller. Der duftede på det meste af Christianshavn af frikadeller og stegt flæskesteg, siger han.

Formandens gode ide På trods af protesterne lå Frikadellen i kanalen i næsten 40 år, hvor generationer af arbejdere på motorfabrikken havde glæde af den. Men i takt med at en ny kantine blev bygget på landjorden blev skibet overflødigt. I 1966 blev Frikadellen solgt for 50.000 kroner til ingeniør Jørgen Hastrup - hvilket ironisk nok også udløste protester, fordi skibet nu var blevet en del af lokalområdet.

- To slæbebåde trak det ud af kanalen og til Nordhavnen, ude ved Svanemølleværket. Det tog flere timer, fordi man flere gange gik på grund på mudderbanker og var nervøs for, om skibet ville synke, siger Frank Allan Rasmussen og fortsætter:

- Men det nåede derud og lå der en del år, indtil der kom en herre fra Frederiksværk forbi.

Manden der bragte Frikadellen til Frederiksværk hed C.V. Berntsen. Han var formand for Frederiksværk Sejlklub og så muligheder i kantineskibet, som han købte og fik ombygget. Skibets overbygning og øverste rækværk blev skåret af, så resten af skibet kunne bruges på en helt ny måde. C.V. Berntsen fik skibet bugseret til Frederiksværk og fik det placeret ved Slaggemolen ved Stålvalseværket. Her fungerede Frikadellen som en fortøjningsbro.

Frank Allan Rasmussen har været i arkiverne

og hjælper med at genfortælle Frikadellens

historie, som han kalder "anderledes og

spændende".

En utæt Frikadelle Berntsens ide fungerede i en årrække, men som årene gik, blev Frikadellen mere og mere utæt og skulle oftere og oftere tømmes for vand. Midt i 1980'erne gik det galt.

- Selvom man brugte et pumpeanlæg, var skibet så slidt og tog så meget vand ind, at det i 1985 simpelthen synker. Det var kun lidt af båden, der ragede op, siger Frank Allan Rasmussen.

Frederiksværk Kommune, som det dengang hed, kunne have forlangt, at sejlklubben fjernede skibet. En dyr løsning, som i sidste ende blev undgået. I stedet landede parterne et andet kompromis.

- Det ville blive en bekostelig affære at fjerne resterne af Frikadellen, og efter et par besluttede man, at skibet ikke skulle hæves. I stedet dækkede man det med jord. Det er i dag den knold man kan se, hvis man går en tur derude, siger Frank Allan Rasmussen og fortsætter:

- Nu er det et minde om en anderledes og spændende historie, om et flydende marketenderi, hvor arbejderne kunne spise en skudefuld frikadeller, som siden blev konveteret til en kajplads for lystbåde.

Kan sætte skilt op I dag ejes Slaggemolen af DeNova Metal Aps.

- Jeg undrede mig faktisk over, hvad den knold var, da vi købte Slaggemolen, og jeg mødte en, som fortalte mig, at der ligger et stort stålskib under jorden, erindrer Jimmy Opfermann, direktør i DeNova Metal.

Rygterne siger, at man ved lavvande stadig kan se lidt af det gamle kantineskib. Det har Jimmy Opfermann ikke efterprøvet, men har gør det klart, at virksomheden ikke har planer om at grave Frikadellen op.

- Skibet ligger begravet i forurenet jord fra Slaggemolen, og det ville koste det hvide ud af øjnene at få det op. I stedet overvejer vi at sætte et skilt op, som fortæller Frikadellens historie. Så kunne man have nogle gamle billeder og tegne skibet op, siger Jimmy Opfermann.