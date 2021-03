For få unge fra kommunes lokalområder bruger UKCs tilbud i Frederiksværk og Hundested. Socialdemokratiet vil derfor lave flere lokale ungdomsklubber. Foto: Niels J. Larsen

Friis vil ændre ungecenter: For få unge bruger det

Socialdemokratiet vil decentralisere Unge- og Kulturcentret og lave flere lokale ungdomsklubber, blandt andet i Melby og Ølsted. For få unge finder nemlig vej til brandstationen i Frederiksværk og Regnbuen i Hundested.

Det er næsten præcis tre år siden, at Unge- og Kulturcentret(UKC) slog dørene op i den ombyggede brandstation i Frederiksværk, hvor unge fra alle kommunens afkroge skulle flokkes til. Men nu ønsker Socialdemokratiet at gennemføre ændringer af ungetilbuddet. Partiet mener ikke, at det nuværende format har formået at samle kommunens unge i tilstrækkelig grad.

- Man må sige, at den oprindelige tanke om én forkromet løsning med ungdomsskole, Tieren og UKC, der smeltede sammen til ét powerfuldt fritidstilbud, som samlede alle de unge i Frederiksværk, er ikke lykkedes. Vi har ikke få det til at spille sammen, som vi havde drømt om, siger Helge Friis(S), formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Tal fra Halsnæs Kommune viser, at kun 13-19 procent af de unge fra Melby- og Ølsted anvender UKC, mens de samme tal for Hundested og Frederiksværk ligger mellem 47 og 63 procent. Det er også her ungdomsklubberne og ungdomsskoletilbuddene er centreret.

De fire scenarier for UKC Administrationen i Halsnæs Kommune har udarbejdet fire scenarier til at omorganiserer UKC efter Socialdemokratiets ønsker.

Scenarie 1: Musikskolen selvstændiggøres og det øvrige UKC forbliver



Scenarie 2: Klubben decentraliseres til Melby, Ølsted, Hundested, Frederiksværk, Magleblik. SSP og gadeplansteam lægges under Børn, Unge og Læring. Musikskolen selvstændiggøres. 10. klasse og ungdomsskolen forbliver sammen.

Scenarie 3: Klubben decentraliseres til: Hundested, Ølsted og Melby og Frederiksværk for 7.-9. klasse. Efter 9. klasse går man på ungdomsskolens klubdel frem til det 18. år. Musikskolen selvstændiggøres. 10. klasse og ungdomsskolen forbliver på brandstationen. Klubben i Frederiksværk placeres ligeledes i brandstationen.

Scenarie 4: 10. klasse, ungdomsskole og klub fortsætter som nuværende. SSP og gadeplansteamet koordineres centralt i Børn, Unge og Læring. Musikskolen selvstændiggøres. Flere lokale tilbud En ny struktur skal derfor give flere brugere af Unge- og Kulturcentret særligt fra yderområderne.

- Der er masser af gode tilbud, men afstanden er helt klar en faktor for, hvem der bruger dem. Det er primært de lokale, siger Helge Friis.

Socialdemokratiet vil derfor udvide og oprette klubtilbud i Ølsted og Melby. Det skal ikke tage ressourcer fra de eksisterende tilbud men være supplement til det nuværende.

- Vi skiller ikke noget op, og der vil ikke være ændringer for dem, der allerede bruger ungetilbuddene. Det hele skal betragtes som ét stort klubtilbud, men med flere lokale afdelinger. De unge er velkommen i de tilbud, som de har lyst. Men den største power vil stadig være i Frederiksværk, siger Helge Friis.

Fem ønsker Helge Friis har fem konkrete ønsker, som Socialdemokratiet ønsker opfyldt i forbindelse med en omorganisering. Udover at samle flere unge fra lokalområderne, så lægger Helge Friis op til, at musikskolen skal være selvstændig og have egen bestyrelse. Det har været et ønske fra Musikskolen, allerede inden UKC åbnede.

- Men de skal stadig have hjemsted på brandstationen, for deres tilbud skulle gerne præsenteres for nogle af de unge i UKC, siger udvalgsformanden.

Desuden er oplægget til administrationen at fastholde den nuværende forankring af 10. klasse og at bestyrelser i UKC-regi fremover skal være uden politisk udpegede medlemmer fra byrådet.

I øjeblikket er både formanden og næstformanden i UKC's bestyrelse eksempelvis Frederik Germann(V) og Kirsten Lauritsen(S).

Endelig vil Socialdemokratiet styrke organiseringen af SSP og gadeteams,

- Vi har de sidste to somre haft nogle situationer, som vi ville være bedre i stand til at håndtere, hvis ikke vi spredte kræfterne for meget. Vi skal have en mere slagkraftig enhed, siger Helge Friis.

Fire scenarier På den baggrund har administrationen udarbejdet fire scenarier til, hvordan en omorganisering kan finde sted. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud mødtes tirsdag morgen og er enige om, hvilken model der bør arbejdes videre med.

- Vi ønsker at gå videre med scenarie 3, siger Helge Friis.

Det omfatter ungdomsklubber i Hundested, Ølsted og Melby og Frederiksværk for 7.-9. klasse. Efter 9. klasse går man på ungdomsskolens klubdel frem til det 18. år.

Musikskolen selvstændiggøres, men 10. klasse og ungdomsskolen forbliver på brandstationen.

Det er byrådet, som skal tage endelig stilling til planerne, som også omfatter inddragelse af Unge- og Kulturcentrets bestyrelser, medarbejdere, brugere og samarbejdsparter.

- Vi vil gøre os meget umage for at lytte, både til brugere og dem, som ikke bruger det lige nu. Vi vil gerne have dem på banen. så de kan få et aktivt fritidsliv, siger Helge Friis.

Han forventer, at processen vil løbe over syv måneder, og at UKC i et nyt format kan stå klar fra januar næste år.