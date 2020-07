Se billedserie Freja Ankjær Skov i den hurtige båd som hun måtte rykke ud med tre gange på stribe for at hjlpe kitesurfere. Fotos: Niels J. Larsen

Freja hentede tre kitesurfere ind

Halsnæs - 25. juli 2020 kl. 04:58 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På sin bare tredje dag som livredder fik 20-årige Freja Ankjær Skov en særdeles travl onsdag eftermiddag på posten i Lynæs.

Indenfor et par timer havde hun hele tre af det man i Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste kalder »røde aktioner« - situationer hvor personer er eller kan komme i livsfare.

Tre gange lige efter hinanden måtte hun således ud med båden og hjælpe kitesurfere, der var kommet i vanskeligheder på grund af vind- og strømforhold ud for Lynæs havn, hvor de blev trukket over imod Karlsminde-kysten.

- Der var mange kitesurfere og vind og strøm var kraftigere end i dag, fortæller Freja, da avisen besøger hende på posten i Lynæs dagen efter.

Første aktion var da hun fik øje på en kitesurfer, der blev trukket mod kysten og havde mistet sit board.

- Jeg sejlede ud i båden og spurgte om han havde brug for hjælp. Det var han glad for og vi fik snore og dragen med ind. Hans makker kom til og fortalte, at han havde prøvet det samme sidste år, men her var ingen livredder til at hjælpe, så han var røget helt ind over kysten.

Freja nåede lige netop at melde ind til beredskabet, at der var et løst board i vandet, men at personen var reddet ind, så der ikke var grund til at slå alarm, da hun måtte afsted i båden igen.

- Nu var det en kvinde, hvor jeg kunne se at luften var røget ud af dragen og hun ikke kunne rette op, siger Freja og fortæller at kvinden også havde mistet sit board og var lidt chokeret.

Hendes mand havde fulgt med fra stranden og svømmede ud og hjalp med at bjærge dragen.

Tredje aktion fulgte lige efter. Her var det en mand, der havde forsøgt at hjælpe kvinden fra før, men også var røget helt over mod Karlsminde og ikke kunne komme tilbage i vinden.

- Vi fik dragen ned og fik den og boardet med ind. Han syntes det var lidt pinligt at få hjælp!

Alle tre uheldige kitesurfere havde det fint og nåede ikke at komme i livsfare, men det gør en forskel at livredderen i Lynæs kan være hurtigt ude med båden. Det tager længere tid før de frivillige søreddere i DSRS Lynæs kan nå frem og få deres båd i vandet.

Samme onsdag aften havde søredderne i øvrigt en aktion med endnu en kitesurfer, som dog selv fik klaret sig i land.

