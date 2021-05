Et naturbeskyttet overdrev er blevet pløjet og gødet. En af en række sager omkring Svend Petersen som Halsnæs Kommune har behandlet i foråret. Foto: Niels J. Larsen

Fredning af kile op i byrådet

Halsnæs - 21. maj 2021 kl. 08:47 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

De mange sager om ejendomsmatador Svend Petersens ageren på sine ejendomme i den grønne kile ved Melby fører nu til at byrådet tager spørgsmålet om mulig fredning af Melby-kilen op.

Det er Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF der har ønsker punktet optaget på dagsorden til byrådsmødet på torsdag 27. maj. Formanden for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) har ellers til Frederiksborg Amts Avis udtrykt skepsis for om en fredning af området er den løsning, der kan bremse Svend Petersen. Men samtidig har hun bedt forvaltningen om at vurdere spørgsmålet.

Det samme indstiller de tre partier, der tæller 13 af byrådets 21 medlemmer: »Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF foreslår, at

Byrådet drøfter sagen om eventuel fremtidig sikring af Melbykilen og anmoder administrationen om at beskrive konsekvenser og effekt, af en fredning af Melbykilen,«, står der i dagsordenen til torsdagens møde.

I begrundelsen henviser partierne til de sager om den grønne kile om bl.a. uloivlig pløjning og gødskning på et beskyttet overdrev - sager som er håndteret af forvaltningen og derfor ikke er del af den drøftelse, de ønsker op i byrådet:

»Men, debatten omkring Melbykilen har samtidig genåbnet en bekymring for, at Melbykilen på et tidspunkt kan blive udbygget med sommerhuse. I så fald vil området miste den forbindelse mellem Melby og havet, som sikrer naturen og kultursporene i landskabet,« hedder det i begrundelsen for at tage emnet op i byrådet, og man henviser til at Kappelhøjkilen ved Frederiksværk blev sikret ved en tilsvarende fredning for 20 år siden.

- Jeg var tilbage og læse på fredning af Kappelhøjkilen som jo lidt er en pendant til Melbykilen, og jeg tænker at de argumenter der blev brugt i forhold til Kappelhøjkilen - at sikre området mod fremtidig bebyggelse, måske kunne komme i spil i en mulig fredning af Melbykilen. Nu får vi i hvert fald forhåbentlig konsekvenser og effekter afdækket, det glæder vi os meget over i SF, siger Anja Rosengreen til Frederiksborg Amts Avis.

Danmarks Naturfredningsforening har i første omgang sagt nej til at starte en såkaldt ambulance-fredning af Melby-kilen, men henviser netop til at en sådan straks-fredning kan startes af kommunen.

For nylig besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og EL at Halsnæs Kommune bliver medstiller af den fredningssag som naturfredningsforeningen har rejst for Arrenæs.

Frederiksborg Amts Avis har i en række artikler de seneste måneder indgående beskrevet diverse sager omkring Svend Petersen efter at han har erhvervet tre gårde ved Melby-kilen. Den ene, Lindegården, købte han af byrådsmedlem Walter Christophersen (DF).