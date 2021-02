Karen Fredgaard leverede endnu et topresultat da det blev til en 2. plads i Icon Invitational

Fredgaard flyvende i USA

Der blev spillet ICON Invitational på Golf Club of Houston, og fra første runde spillede den 21-årige golf-kvinde fra Asserbo sig op nær toppen af stillingen. Efter ni huller af den 54 huller lange turnering var Karen Fredgaard i par, men fem birdies på bag-ni sikrede hende en 67’er, som rakte til andenpladsen.

Tidligt i februar vandt Karen Fredgaard fra Asserbo Golf Club sin første individuelle turnering som studerende på University of Houston, og i sidste uge skulle hun forsøge at følge succesen op.

Dyr dobbeltbogey

Det skulle dog ikke blive til to triumfer i træk for den lokale landsholdsspillern.

Karen Fredgaard producerede seks birdies i løbet af de afgørende 18 huller, men en doublebogey på næstsidste hul kostede chancen for sejren.

Med en 69’er blev det til en tredje runde i træk i 60’erne og en samlet score i -11.

Det gav en udelt andenplads, tre slag fra vinderen, Rina Tatematsu, som spillede en 66’er på finalerunden.