Frederiksværkbanen undgår spareplan

Her var det foreslået at togene skulle stoppe færre gange i timen på en række mindre stationer. Men den plan er nu taget af bordet, fortæller Jens Mandrup, formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Udvalget har onsdag indstillet til forretningsudvalget, hvordan en besparelse på 15 millioner kroner på den kollektive trafik i 2021 skal placeres.

- Vi har landet en rimelig aftale, som bibeholder et dækkende tilbud til pendlerne, selvom det stadig er en forringelse, siger han.

Aftalen betyder at driften på Frederiksværkbanen fortsætter som i dag. Til gengæld indføres der timedrift hele weekenden på både Gribskovbanen og Hornbækbanen.

Busserne 380R og 390R bibeholdes, men de går fra halvtimesdrift til timedrift uden for myldretiden.

Bus 55E, der betjener Allerød og Farum mod Ballerup, bliver en ren myldretidsbus.

Samtidig peger udvalget på, at busbetjeningen mellem Skodsborg station og DTU bibeholdes i en eller anden form.

Et flertal i trafikudvalget - og dermed også i regionsrådet - står bag aftalen. Enhedslisten og DF er ikke med i aftalen.