Frederiksværk får lyntestcenter fra mandag

Halsnæs - 30. januar 2021 kl. 14:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mandag åbner et nyt lyntestcenter i Gjethuset i Frederiksværk. Det er Region Hovedstaden der har valgt at placere et af ni nye testcentre i Halsnæs.

Halsnæs Kommune blev kontaktet onsdag i denne uge og sagde straks ja til at skaffe placeringen for testcentret i det ikoniske kulturhus midt i Frederiksværk, der må siges at være en meget flot adresse. I Nordsjælland bliver der udover Frederiksværk nye lyntestcentre på havnen i Helsingør og i Holte i Rudersdal kommune. De øvrige seks testcentre placeres i København, på Frederiksberg og på Vestegnen.

- Det er rigtig godt, at vi i denne del af Nordsjælland nu får et testcenter. Borgerne i vores område har hidtil haft urimeligt langt til et sted, hvor man kan blive testet, og det har desværre også vist sig afspejlet i de tal, vi har på, hvor mange der bliver testet. Det bliver der forhåbentlig lavet om på nu, og jeg skal stærkt opfordre borgerne i både Halsnæs og vores nærområder, til løbende at lade sig teste, så vi får bugt med smitten og hurtigere kan vende tilbage til en normal hverdag, siger borgmester Steffen Jensen (S) til Frederiksborg Amts Avis.

Hurtigtest-stederne i Frederiksværk og på de andre adresser åbner mandag den 1. februar. Alle teststeder har åbent kl. 8-20. Enkelte steder kan have længere åbningstider, skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Halsnæs Kommune stiller Gjethuset til rådighed, mens det øvrige klares af SOS International, der har vundet udbuddet i Region Hovedstaden og tre andre regioner. Det betyder samtidig at de hurtigtest-centre, som bl.a. Falck har stået for i Helsinge og andre byer, lukker.

Modsat de tidligere midlertidige testcentre, der har været i Melby-hallen og i rådhussalen, hvor det var pcr-testen, er der her tale om en antigen-test, også kaldet en hurtigtest.

»Ved denne testtype får du svar i løbet af ca. 15 minutter. Usikkerheden kan dog være større ved denne testtype meget tidligt i et smitteforløb. Hvis du er nær kontakt eller har symptomer på COVID-19, skal du derfor testes på en af de faste teststeder, der bookes via coronaprover.dk,« skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.

Adressen til Gjethuset er Gjethusgade 5, Frederiksværk. I Helsingør er det Havnen, Landgangsbroen, 1. sal, Færgevej 9, Helsingør. Og i Rudersdal kommune Loppemarkedspladsen, Holte Stationsvej 3, Holte.

