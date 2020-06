Send til din ven. X Artiklen: Frederiksværk Skole under tilsyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederiksværk Skole under tilsyn

Halsnæs - 23. juni 2020 kl. 12:10 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksværk Skole sættes under særligt tilsyn fordi niveauet ved 9. klassernes afgangsprøver to år i træk har ligget 0,5 karakter under det forventede niveau i forhold til den socioøkonomiske reference.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har udtaget skolen til kvalitetstilsyn. Det sker efter at styrelsen i januar i år bad Halsnæs Kommune om en redegørelse om Frederiksværk Skole.

»Styrelsen har på baggrund af redegørelsen vurderet, at der ikke er iværksat tilstrækkelige handlinger til at forbedre det faglige niveau på Frederiksværk Skole og har på den baggrund udtaget Frederiksværk Skole til et kvalitetstilsyn,« skriver direktør i Halsnæs Kommune Niels Milo Poulsen i en orienteringsmail til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Et kvalitetstilsyn består i, at kommunen tilbydes et rådgivningsforløb fra ministeriets læringskonsulenter. Læringskonsulenterne kan understøtte skolen med en faglig udredning af skolens udfordringer, og bidrage med viden fra både forskning og erfaring fra skoler, der har haft tilsvarende udfordringer. Efter ca. tre måneder afsluttes forløbet med en evaluering.

» Halsnæs Kommune vil aktivt gå ind i rådgivningsforløbet med ministeriet med henblik på at styrke fagligheden på Frederiksværk Skole. Forvaltningen understøtter arbejdet på Frederiksværk Skole og har allerede en dialog med ministeriet om opstart af forløbet. Vi vil orientere jer så snart den bebudede evaluering af forløbet foreligger,« skriver Niels Milo Poulsen i orienteringen til udvalget.

- Vi har fået en hjælpende hånd fra ministeriet til at hæve fagligheden på skolen, og det tager vi pænt imod. Alle er interesseret i at hæve fagligheden, siger Helge Friis (S), formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Han har svært ved at forklare, hvorfor det netop er Frederiksværk Skole der har haft problemer.

- Man har været udsat for nogle udfordringer med lærer- og klasseskift, men jeg kan ikke give et nærmere bud på det. Så skal man kende klasserne og børnene nøjagtigt, siger udvalgsformanden.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.