Frederikssundsvej spærret i weekenden

I forbindelse med ombygningen af Kregmerundkørslen varsler Vejdirektoratet spærring af Frederikssundsvej syd for rundkørslen mellem Frederikssundsvej / Hillerødvej hele den kommende weekend.

"Spærringen vil blive etableret fredag den 15. januar kl. 18.00 og fjernet igen mandag den 18. kl. 05.00. Modulvogntog henvises til at benytte øvrigt vejnet for modulvogntog via rute 16," melder Vejdirektoratet.

Det vil sige, at der ikke kan køres til og fra Frederikssundsvej i det midlertidige vejkryds på Hillerødvej, og trafikanterne henvises til køre via f.eks. Ølsted.